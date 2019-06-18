文 观察者网 徐蕾

多次给中国扣“窃取知识产权”帽子的“反华急先锋”卢比奥，在大呼华为是“专利流氓”后，再次亲手展示了什么叫双标。他最新提交法案的要求，不保护华为在美国的专利权。

据路透社当地时间6月18日报道，17日，美国参议员卢比奥提出法案，希望防止华为在美国法庭寻求损害赔偿。

根据路透社看到的修正案，美国政府特定观察名单(certain U.S. government watch lists)上的公司将包括华为，这些公司将不被允许根据美国相关的专利法寻求救济，包括针对专利侵权发起法律行动。

复旦大学国际政治系副教授沈逸就此事对观察者网表示，这首先显示了卢比奥的“双标”，他代表的美国的那一批人，认为规则就是美国单向制定、单向使用的。其次，如果该法案通过，则显示美国成了一个彻头彻尾的“流氓国家”。最后，中国不必和美国“比烂”，但也应该做出适当的回应。

此前6月12日，路透社曝料称，华为已要求美国最大电信运营商Verizon支付230多项专利的费用，总计超过10亿美元，金额相当于Verizon去年四季度净利润的一半。

作为美国反华政客中最激进最极端的一个人，卢比奥多次叫嚷中国“偷”美国“知识产权”。但是听到这个消息后，他立马撤下了那套“捍卫者”的伪装，给合理维权的华为扣上“专利流氓”的帽子，还宣称华为的专利都是“没有依据”的。

这是他13日发的推特：

卢比奥的“双标”做法是站不住脚的。

6月15日，彭博社就在文章中指出，“专利纠纷”在科技行业中是很常见的事情，如爱立信、诺基亚和高通等公司都在通过自己手中的专利来收取费用。

此外，华为的专利也并非“毫无根据”。该公司在电信、网络和其他高科技发明等“关键技术”方面拥有56492项专利，专利总量更是高达102911个。

彭博社称，华为所拥有的“庞大且全球性的关键技术专利组合”是美国无法破坏的优势，而中国近年来在移动通讯、人工智能和物联网等关键技术上的“专利井喷”正在削弱美国在科技领域的主导地位。

目前，卢比奥已经将上述提案包含在年度国防授权法案(NDAA)的修正案中提交，但该措施还未通过成为法律，离正式完成还需多个步骤。

据观察者网此前报道，华为在被美国政府列入“实体名单”后，美国不少企业很受伤，其中就包括半导体行业。

6月13日，半导体巨头博通警告称全球需求普遍放缓，这给芯片股造成压力。14日，博通急跌5.6%，其他芯片股也大跌。

也是在同一天(13日)，博通在公告中表示，将2019财年的营收预期下调至225亿美元。这一营收预期，相比3个月前预计的245亿美元下降了8%，减少约20亿美元。

这一消息导致博通股价13日盘后一度下跌8.7%，并拖累芯片行业其他主要公司股价不同程度收跌。

典型“双重标准”

对于卢比奥此次提出的法案，复旦大学国际政治系副教授沈逸在接受观察者网采访时表示，第一，这件事显示了卢比奥典型的“双重标准”，或者是他无意当中尝试扮演一个“教员”的角色，就是想要教导我们，美国是如何理解和看待国际规则的。至少，他代表了美国的一批人，在这批人看来，这个规则就是美国单向制定、单向使用的。美国所谓的“依法治国”就是，当一件事情对他不利的时候，他就修订这个法案。

第二，这也告诉我们，现在我们面临的美国是一种怎样的情况。当然，现在卢比奥只是提出他的想法，如果这通过了，写进了美国的国防授权法，那就至少证明，今天的美国决策层已经背离了他们自己所宣扬的专利权保护等，美国变成了一个彻头彻尾的“流氓国家”，他用极其流氓的蛮横的不负责任的态度，去认识和理解他所制定的所谓国际规则，并且去运用。这样的“流氓国家”必然会成为国际社会重大的威胁来源，成为典型的麻烦制造者。

第三，对于中国来说，美国人可以跟我们搞这事，我们没有必要去跟美国人“比烂” 。所谓的“比烂”就是说，对于正儿八经的专利制度，曾经发挥过积极作用的专利制度本身，中国没有必要因为美国个别议员的原因，就去唾弃它，去抛弃它，或者跟着美国去互相蛮干。但同时，我们需要相应的方式对美国相关的企业做出有效的回应，比如支持卢比奥的企业，以及相关的选区的相关行业，就不宜继续在中国大陆市场“大行其道”;比如，所有可能用于向美方传递中方不满和严正立场的工具，应该得到妥善的应用，应用的目标就是，让倒行逆施的卢比奥能够从中感受到，胡作非为是需要付出代价的。

(责编：崔越、杨牧)