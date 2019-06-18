魏凤和会见土耳其空军司令

新华社北京6月18日电（记者梅世雄）国务委员兼国防部长魏凤和18日在京会见了土耳其空军司令哈桑。
魏凤和说，在习近平主席和埃尔多安总统的引领推动下，中土战略合作关系稳步发展，两军关系发展顺利，两国空军也开展了良好的交流合作。中方愿与土方一道，坚决落实好两国领导人重要共识，在涉及国家安全问题上坚定相互支持，加强各领域经验交流，深化拓展务实合作，将两国两军合作关系不断推向前进。
哈桑说，希望双方加强各领域交流与合作，使两国两军关系迈向新台阶。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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