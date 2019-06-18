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魏凤和会见土耳其空军司令

梅世雄

2019年06月18日19:28  来源：新华网
 

　　新华社北京6月18日电（记者梅世雄）国务委员兼国防部长魏凤和18日在京会见了土耳其空军司令哈桑。

　　魏凤和说，在习近平主席和埃尔多安总统的引领推动下，中土战略合作关系稳步发展，两军关系发展顺利，两国空军也开展了良好的交流合作。中方愿与土方一道，坚决落实好两国领导人重要共识，在涉及国家安全问题上坚定相互支持，加强各领域经验交流，深化拓展务实合作，将两国两军合作关系不断推向前进。

　　哈桑说，希望双方加强各领域交流与合作，使两国两军关系迈向新台阶。

(责编：马昌、袁勃)
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