魏凤和会见土耳其空军司令

新华社北京6月18日电（记者梅世雄）国务委员兼国防部长魏凤和18日在京会见了土耳其空军司令哈桑。

魏凤和说，在习近平主席和埃尔多安总统的引领推动下，中土战略合作关系稳步发展，两军关系发展顺利，两国空军也开展了良好的交流合作。中方愿与土方一道，坚决落实好两国领导人重要共识，在涉及国家安全问题上坚定相互支持，加强各领域经验交流，深化拓展务实合作，将两国两军合作关系不断推向前进。

哈桑说，希望双方加强各领域交流与合作，使两国两军关系迈向新台阶。

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