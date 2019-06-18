中国民俗文化走进印尼高校

6月17日，由30名专家、学者、艺术家、非物质文化遗产传承人组成的中国民俗文化代表团，走进位于印尼首都雅加达的伦敦公共关系学院，与该院师生进行了一场中印尼两国民间民俗文化的亲密互动和交流。 林永传摄

中新社雅加达6月17日电 (记者 林永传)17日，由30名专家、学者、艺术家、非物质文化遗产传承人组成的中国民俗文化代表团，走进位于印尼首都雅加达的伦敦公共关系学院，与该院师生进行了一场中印尼两国民间民俗文化的亲密互动和交流。

图为中国民俗文化艺术家的茶道、香道、花艺表演。林永传 摄

东盟副秘书长康富、中国驻东盟使团公参蒋勤参加活动。

雅加达伦敦公共关系学院创办人、院长Prita Kemal Gani热情欢迎中国民俗文化代表团的来到。她愉快介绍了学院与中国驻东盟使团合作开展双边、多边民间交流活动，与中国高校开展文化教育交流合作的成果。

图为中国民俗文化走进印尼高校活动现场。林永传 摄

蒋勤致辞表示，中国文化学者和东盟国家学生之间的互动，有助于建立沟通，促进人与人之间的联系。她希望有越来越多东盟国家年轻人对中国文化感兴趣，为双方带来共同的增长和繁荣。

中国艺术家和各领域非物质文化遗产传承人在古琴演奏声中，现场表演了太极拳、茶道、香道和插花艺术。该学院师生时而掏出手机拍下精彩一刻，时而报以热烈掌声和欢呼声。

图为伦敦公共关系学院学生表演印尼传统武术本扎(Pancasila)。林永传 摄

伦敦公共关系学院学生也现场表演了印尼传统武术本扎(Pancasila)，中国民俗文化代表团一行亦被深深吸引和感染。

随后，来自中国人民大学、清华大学、闽南师范学院、台湾金门大学的民俗文化学者就“民俗文化传承与创新”主题举办了公共讲座，并与现场师生互动答问。

图为太极拳表演。林永传 摄

中国民俗文化代表团还将在17日-18日两天走进东盟秘书处、印尼客家博物馆等地开展一系列文化交流活动。(完)

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