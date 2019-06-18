新华社杜尚别6月18日电 专访：塔中双边关系揭开新篇章——访塔吉克斯坦总统下属战略研究中心专家希多亚特佐达

新华社记者李奥 张若玄

“中国国家主席习近平日前访问塔吉克斯坦，为双边关系发展揭开新篇章。”塔吉克斯坦总统下属战略研究中心“地区安全问题”研究部副主任科姆龙·希多亚特佐达日前在首都杜尚别接受新华社记者采访时如此评价。

希多亚特佐达说，“中国不仅是我们伟大的邻居，也是我们可靠的战略合作伙伴”，习近平主席此访对于推动塔中两国双边关系发展具有重要意义。

他指出，当前两国关系正处于历史最好时期，双边合作涵盖政治、经济、安全、人文等几乎所有领域，且发展潜力很大。习近平主席此次在塔吉克斯坦媒体上发表的署名文章也为未来两国关系发展指明了方向。

希多亚特佐达介绍，目前塔吉克斯坦正在落实2030年前国家发展战略，这一战略规划了塔政治经济发展的主要方向。在这一方面，“中国是我们的伙伴”，塔中双方正在为对接2030年前国家发展战略与“一带一路”倡议共同努力。

他认为，“一带一路”倡议有助于推进地区国家经济社会发展。塔吉克斯坦是第一个与中国签署共建丝绸之路经济带谅解备忘录的国家，如今已有100多个国家与中方签署“一带一路”合作文件，这意味着越来越多的国家支持“一带一路”建设。

希多亚特佐达在解读中国领导人在亚信峰会上的讲话时表示，成功应对地区各种传统和非传统安全问题，对维护亚洲乃至全球的安全稳定具有重要作用。

希多亚特佐达还对中国领导人在讲话中有关追求共同安全的表述给予高度认同。他说，塔吉克斯坦总统拉赫蒙曾多次强调，促进稳定的经济发展首先要保障共同安全，这与中方的主张一致。同时，地区国家一致关注推动亚洲稳定发展、保障各国共同安全，中方的相关主张具有现实意义。

“我相信，中国在促进亚洲稳定发展与安全保障方面将继续发挥重要作用。”希多亚特佐达说。

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