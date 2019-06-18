中国援建斯里兰卡肾病医院医疗区完成中期验收

中国援建斯里兰卡肾病医院中期验收组与项目人员举行会议。（图片由华山国际工程公司提供）

新华网科伦坡6月18日电（记者唐璐 朱瑞卿）中国政府援建的斯里兰卡波隆纳鲁沃国家肾内专科医院项目医疗区近日完成中期验收。验收组严格依照援外工程验收手册，全面查验项目，验收评定结果为优良。

波隆纳鲁沃国家肾内专科医院为中国援外重点项目。医院建成后，将不仅是斯里兰卡高质量的肾病专科医院，也将成为南亚地区设施最好的肾病专科医院。施工技术组本着“相互尊重、平等相待、重信守诺、互利共赢”的中国援助理念，严格依照援外相关文件实施工程，确保项目保质保量圆满完成。

据了解，此次验收为医疗区部分，验收组仔细查看了医疗区部分的主体结构，对项目施工质量表示肯定。随后，验收组专家依次对项目各专业资料依照验收标准进行严格查阅。

波隆纳鲁沃国家肾内专科医院项目由华山国际工程公司承建。该项目于2018年7月21日开工，总建筑面积为2.59万平方米。

验收组专家依次对项目各专业资料进行严格查阅。（图片由华山国际工程公司提供）

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