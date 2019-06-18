以色列“异类学校”弃作业、重规矩

没有上下课铃声、没有传统教室、没有作业、没有考试……是耶路撒冷一所学校内130名学生异于同龄人的体验。

这所学校异于常规，有8名员工，没有教师。

【自我导向】

萨德伯里民主学校2002年创建，由酒店改造而成，占地面积不大。

它有一个大厅，供学生玩耍；一间厨房，供学生尝试烹饪；一条走廊，可以两三人并排行走；走廊连接公共区域，与室外操场连接。

走廊两侧是小屋子，对应阅读、音乐、画画、计算机编程等功能。

室外操场同样不大，有一张乒乓球桌，还有滑梯之类设施，供孩子们爬上爬下。

耶胡迪特·本·奥尔是学校创始人之一，同时是员工。她告诉新华社记者，常规教育体系有些过时、有不足，促使她产生办学念头。

在奥尔看来，常规体系内，作业是一切，教师是中心。她认为，孩子有能力选择自己想要的教育，可以按照各自意愿和节奏学习，而不是被迫。

在萨德伯里学校，学生每天必须到校5个小时，在校不会被迫做任何事情。他们可以在指定区域内玩耍，或者进入小屋子学习，饿的时候随时吃饭。记者看到，一些年龄偏小的孩子在搭积木，一些大孩子学习使用照相机，男孩打乒乓球，女孩学习打鼓，一些学生在阅读，另一些在聊天……

“我们把这种教育称为自我导向教育，”奥尔说道，“这里每个孩子都意识到他们必须要为自己的教育负责。”

【严格规矩】

只是，在校期间，学生必须遵守各种规定。

奥尔介绍，在萨德伯里学校，规定比以色列任何学校都多，学生自然而然接受这些校规。

一旦违反校规，小到禁止把鞋子放在沙发上或者在走廊内跑动，大到严禁学生之间发生暴力冲突，学校司法委员会成员以投票方式决定如何惩戒。

司法委员会由学生和员工组成，每天举行一次会议，处理违规事件。记者采访时，委员会刚好开会，7名学生年龄各不相同，再加一名员工，一起讨论惩戒把鞋子放在沙发上的两名学生……

雅科夫·本·布曼就读这所学校5年。他告诉记者，校规大都涉及相互尊重，“美妙之处”是出自学生、学校和团体。

奥里·卡林纳4年级进入萨德伯里学校，迄今6年。他说，学校一些规定确实限制自由，初衷是确保自己和他人的自由，并非学生能干什么和不能干什么。

【倡导试错】

以色列现有20多所与萨德伯里学校类似的机构。

走出这类学校，学生们是否能为融入现实世界做好准备？

诺亚姆·列夫金·费尔顿现年25岁，从萨德伯里学校毕业，现在是摄影记者。他说，“我觉得自己有一些朋友没有的东西，那就是，我知道可能会失败，但我会再次尝试，我不怕面对世界”。

以色列常规教育体系近年因为因循守旧和与社会需求脱节而备受指责，如考试系统不适合所有学生，教程不适应时代发展，学校普遍面临学生人数过多、教学人员和预算不足等问题。

奥尔认为，常规学校偏向于教孩子服从命令、被动地做事。“但是，当今和未来创业和技术世界不需要只会服从命令的人，而需要能够思考、有新点子的人。”

按照她的说法，置身萨德伯里学校，学生们在心理层面普遍接受“试错”。“他们有探索和尝试失败的自由，而这种心态更有利于促成创新和新发现。”（陈文仙 吕迎旭）（新华社专特稿）

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