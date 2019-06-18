原标题：中共中央对外联络部就习近平对朝鲜进行国事访问举行媒体吹风会

新华社北京6月17日电（记者李忠发）中共中央对外联络部17日举行媒体吹风会。中联部部长宋涛、外交部副部长罗照辉介绍中共中央总书记、国家主席习近平即将对朝鲜进行国事访问有关情况。

宋涛表示，应朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩邀请，中共中央总书记、国家主席习近平将于6月20日至21日对朝鲜进行国事访问。这是我们党和国家最高领导人时隔14年再次访问朝鲜，也是党的十八大以来习近平总书记首次访问朝鲜。此访正值中朝建交70周年之际，对两国关系具有承上启下、继往开来的重要意义。

宋涛指出，中朝是友好邻邦，两国关系源远流长。中国党和政府始终高度重视对朝关系，建交70年来，两党两国一直保持着高层交往的传统，双方在文化、教育、科技、体育、民生等领域保持着交流合作。党的十八大以来，中国党和政府积极致力于发展中朝关系。在过去不到一年的时间里，习近平总书记同金正恩委员长四次见面，双方就中朝关系、半岛形势等深入交换意见，达成一系列重要共识，中朝关系掀开新篇章。

宋涛指出，中朝双方都一致认为，维护好、巩固好、发展好中朝关系，符合两国和两国人民利益。双方均鼓励有关各方珍惜来之不易的半岛对话缓和势头，坚持实现半岛无核化方向，维护半岛和平稳定，通过对话协商解决半岛问题。中方支持朝方实施新战略路线，集中精力发展经济、改善民生，坚定走符合本国国情的发展道路。双方均强调要继续发挥党际交往的重要作用，加强战略沟通，增强理解互信，维护共同利益。

宋涛表示，朝方高度重视习近平总书记此次访问，将热情友好接待习近平总书记一行。访问期间，习近平总书记将同金正恩委员长举行会见会谈，参谒中朝友谊塔等活动。两国领导人将回顾总结过去70年两国关系发展进程，就新时代中朝关系发展深入交换意见，引领两国关系未来方向。双方将就半岛形势进一步交换意见，推动半岛问题政治解决进程取得新进展。双方并将介绍各自国内发展情况。相信在中朝双方共同努力下，习近平总书记此访一定会取得圆满成功，为两党两国关系谱写新的篇章，为地区和平稳定繁荣作出新的贡献。

罗照辉介绍了中朝两国各领域主要合作情况，表示中朝关系和两国人民友谊长期稳定发展，这得益于两国山水相连的地缘优势以及良好的政治关系、民间友好基础和经济互补性。今年双方商定共同举办一系列活动庆祝中朝建交70周年，通过回顾历史、规划未来，为新时代中朝关系发展注入新动力。

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