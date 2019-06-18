美叫停对中美洲三国援助

新华社华盛顿6月17日电（记者刘晨 刘品然）美国国务院17日说，在萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯三国控制非法移民方面的表现令美国“满意”之前，美国将不再向这些中美洲国家提供援助。

美国务院发言人奥尔塔格斯在当天的记者会上作出上述表示。她说，在这三国减少非法移民北上的“切实行动”令美国“满意”之前，美国不会再给这些国家提供新的援助。奥尔塔格斯同时表示，此前已拨出的款项不受影响。

有媒体援引美国会消息人士的话说，特朗普政府已告知国会，被叫停的援助涉及2017和2018两个财年，总额约为5.5亿美元。

非法移民长期以来一直是美国和墨西哥以及美国与部分中美洲国家关系中的热点问题。取道墨西哥北上美国的移民多数来自萨尔瓦多、危地马拉和洪都拉斯。美总统特朗普3月底曾表示，这三个国家在大批移民北上的问题上负有责任。

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