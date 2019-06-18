中国方案：从五方面着力引领亚洲安全与发展

吴大辉 清华大学欧亚战略研究中心主任

在亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会上，习近平主席发表重要讲话，提出“建设互敬互信的亚洲是我们的共同期待”，“建设安全稳定的亚洲是我们的共同目标”，“建设发展繁荣的亚洲是我们的共同愿景”，“建设开放包容的亚洲是我们的共同追求”，“建设合作创新的亚洲是我们的共同需要”。这是继习主席2014年在亚信上海峰会上提出共同、综合、合作、可持续的新安全观，2015年在致亚信非政府论坛首次年会的贺词中提出亚洲命运共同体倡议后，再次为开创亚洲安全和发展新局面贡献中国方案。

第一，针对零和博弈和保护主义，提出要“建设互敬互信的亚洲”。

习主席认为，相互尊重和信任是国与国应有的相处之道，强调“遵循联合国宪章确立的宗旨和原则，尊重各国主权、独立、领土完整，尊重各国自主选择的政治制度和发展道路”。在2016年北京亚信外长会议开幕式上，习主席曾经指出“我们要坚持通过对话协商，依据国际法，坚持以和平方式解决争议问题，以对话增互信，以对话解纷争，以对话促安全”；“我们要坚持和发扬亚洲国家长期以来形成的相互尊重、协商一致、照顾各方舒适度的亚洲方式，加强地区各项安全机制协调，围绕彼此一致或相近目标逐步开展合作，形成合力，求得实效。在此基础上，可以逐步探讨构建符合亚洲特点的地区安全合作新架构。”习主席曾多次指出要牢牢把握世界多极化、经济全球化大势，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。

第二，针对各种安全挑战，提出要“建设安全稳定的亚洲”。

习主席再次重申中国一贯倡导的新安全观，即谋求共同、综合、合作、可持续安全。共同，就是要尊重和保障每一个国家安全。安全应该是普遍的、平等的、包容的。不能一个国家安全而其他国家不安全，一部分国家安全而另一部分国家不安全，更不能牺牲别国安全谋求自身所谓绝对安全。综合，就是要统筹维护传统领域和非传统领域安全，通盘考虑亚洲安全问题的历史经纬和现实状况，多管齐下、综合施策，协调推进地区安全治理。合作，就是要通过对话合作促进各国和本地区安全，增进战略互信，以合作谋和平、以合作促安全，以和平方式解决争端。可持续，就是要发展和安全并重以实现持久安全。要聚焦发展主题，积极改善民生，缩小贫富差距，不断夯实安全根基。习主席发言中强调“坚持对话而不对抗、结伴而不结盟，妥善应对各种传统和非传统安全问题，特别是要坚决打击一切形式的恐怖主义。”

第三，针对各国期待加强区域合作，提出要“建设发展繁荣的亚洲”。

亚洲经济领跑全球，区域合作和一体化进程方兴未艾，亚洲在全球发展全局中的战略地位不断上升。习主席强调“发展是解决一切问题的总钥匙。我们要共同推动贸易和投资自由化便利化，早日达成《区域全面经济伙伴关系协定》等区域一体化文件。要落实今年4月第二届‘一带一路’国际合作高峰论坛共识，加强发展战略对接，促进全方位互联互通，推动各国经济高质量发展。”习主席的讲话不仅指明了亚洲未来发展目标，也阐明了发展方向，即通过各国战略的有效对接，实现区域一体化。目前中国的“一带一路”倡议已经与欧亚经济联盟启动对接合作，“一带一路”倡议与哈萨克斯坦的“光明之路”发展战略开展对接合作。本次习近平主席出访吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦两国，与吉塔两国领导人分别达成一致，推动“一带一路”倡议和吉尔吉斯斯坦《2018－2040年国家发展战略》的对接合作，推动“一带一路”倡议同塔吉克斯坦“2030年前国家发展战略”深入对接，致力于逐步构建中塔发展共同体。

第四，针对“文明冲突”论沉渣泛起，提出要“建设开放包容的亚洲”。

习主席强调“封闭的空间只会四处碰壁，开放的道路才会越走越宽”。要树立平等、互鉴、对话、包容的文明观，以多样共存超越文明优越，以和谐共生超越文明冲突，以交融共享超越文明隔阂，以繁荣共进超越文明固化。习主席在此前上海合作组织比什凯克峰会的发言中强调，“要珍惜本地区文明多样性这一宝贵财富，摒弃文明冲突，坚持开放包容、互学互鉴，为各国人民世代友好、共同发展进步注入持久动力。”文明原本就是多姿多彩的、平等包容的，并无孰高孰低、孰优孰劣之分，每一种文明都是该文明共同体人民智慧的象征，都值得尊重和珍惜。5年前，在巴黎联合国教科文组织总部，习近平主席以文明多样性为逻辑起点，深刻阐释“文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富”，勾勒出各国文明兼容并蓄、和谐发展的路线图。习主席在亚洲文明对话大会开幕式的主旨演讲中曾经指出，“认为自己的人种和文明高人一等，执意改造甚至取代其他文明，在认识上是愚蠢的，在做法上是灾难性的！如果人类文明变得只有一个色调、一个模式了，那这个世界就太单调了，也太无趣了！我们应该秉持平等和尊重，摒弃傲慢和偏见，加深对自身文明和其他文明差异性的认知，推动不同文明交流对话、和谐共生。”

第五，针对可持续发展面临的难题，提出要“建设合作创新的亚洲”。

习主席指出“要顺应时代变化，把勇于革新的理念落实到行动层面，加强理论、制度、科技、文化等各方面创新，永葆亚洲发展活力”，强调“要敢于推陈出新，努力为解决老问题寻找新答案，为应对新问题寻找好答案，破解亚洲面临的各类难题。”早在博鳌亚洲论坛2013年年会开幕式的主旨演讲中，习主席曾经指出,世间万物，变动不居。要摒弃不合时宜的旧观念，冲破制约发展的旧框框，加大转变经济发展方式、调整经济结构力度，更加注重改善民生，稳定推进国际经济金融体系改革，完善全球治理机制。习主席在2018年博鳌亚洲论坛开幕式上发表的题为《开放共创繁荣创新引领未来》的主旨演讲中曾经指出“‘苟利于民，不必法古；苟周于事，不必循俗’。变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力。谁排斥变革，谁拒绝创新，谁就会落后于时代，谁就会被历史淘汰。”

习近平主席在此次亚信峰会讲话中宣示了“作为亚洲大家庭一员和国际社会负责任大国，中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，推动构建新型国际关系和人类命运共同体”的决心：坚定走和平发展道路——决不损人利己、以邻为壑，通过和平方式处理同有关国家的领土主权和海洋权益争端；坚持开放共赢——同各国分享发展机遇，同各方用好共建“一带一路”国际合作平台，为共同发展持续注入强大动能；坚定践行多边主义——秉持共商共建共享的全球治理观，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。

中国是亚信的创始成员国之一，始终是亚信进程的积极参与者，是亚洲新安全观的倡导者。在2014-2018年担任主席国期间，中国为丰富亚信发展理念与合作内涵、促进亚信成员国之间的内部凝聚力、释放亚信的地区与国际影响力作出了重要贡献。习近平主席此次提出从五方面着力，引领亚洲安全与发展的倡议为亚洲国家在百年未有之大变局的新形势下共迎机遇、共对挑战指明了方向，为开创亚洲安全和发展新局面贡献了中国方案。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)