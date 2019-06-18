约翰逊拒绝参加一场电视辩论 “避战”旋遭围攻

英国执政党保守党新党首暨下任首相最热门人选鲍里斯·约翰逊拒绝参加16日一场电视辩论，就民众关注的英国脱离欧洲联盟等事宜与其他竞选人“交流”。这一姿态招致竞争对手抨击，指认他意图就“脱欧”具体措施继续含糊其辞。

自宣布参选保守党新党首暨下任首相以来，约翰逊与其他竞选人相比表现低调。他确认不参加英国第四频道16日夜间电视辩论。

同样角逐保守党党首的国际开发大臣罗里·斯图尔特接受英国广播公司采访时说，约翰逊有“信任问题”。“他不停地说，‘我会实现（脱欧）’，但我甚至不知道他在想些什么。他不与我谈，不与你谈，也不与公众谈。”

另一名竞选人、内政大臣赛义德·贾维德说：“作为保守党人，我们应该支持竞争，而不是直接加冕。”

保守党13日就党首暨下任首相选举举行首轮投票，约翰逊获得压倒性胜利，几乎肯定进入最后阶段两人对决。

依照保守党党内选举流程，竞选人数量将伴随多轮投票逐步减少，直至最后两人，再经由大约16万保守党成员投票选出党首暨下任首相。不过，一些保守党人士说，如果约翰逊遥遥领先，将无需16万保守党人投票，即可确认为保守党党首和新任首相。

约翰逊一大政治主张是10月31日如期“脱欧”，即便以无协议方式。这一立场获得不少支持“脱欧”的保守党人支持，但他迄今没有阐述具体落实方案。

围绕“脱欧”协议，欧盟拒绝重新谈判，英国商界因担忧经济混乱而普遍反对无协议“脱欧”，英国议会下院更是以表决方式确认，不允许英国在任何情况下“无协议脱欧”。

支持率仅次于约翰逊的外交大臣杰里米·亨特接受英国广播公司采访时重申，他与约翰逊的区别在于，他会尽力争取更好的“脱欧”协议。

除回避细谈“脱欧”事宜，约翰逊先前引发的不少争议再次被提及：如英国2016年举行公民投票决定是否“脱欧”时，他宣称英国作为欧盟成员国每周向欧盟贡献3.5亿英镑（约合4.44亿美元），英国统计部门谴责他滥用数据，构成误导；2017年作为英国外交大臣访问伊朗时，他寻求伊朗释放一名英国和伊朗双重国籍女子，却因为把那名女子误说成记者而帮了倒忙；多次口无遮拦，招致他国不满。

约翰逊为“冒犯”他人致歉，但声称他的不少话语遭人断章取义。

美联社报道，虽然拒绝参加第四频道16日夜间电视辩论，约翰逊同意参加英国广播公司18日电视辩论。

英国国防大臣托比亚斯·埃尔伍德认为，尽管约翰逊所获支持率大幅领先竞争对手，公众依然需要看到他能够经受考验，“整个国家都在关注”。（陈立希）（新华社专特稿）

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