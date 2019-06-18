斯里兰卡总统视察中国援建医院项目施工现场

新华社科伦坡6月17日电（记者朱瑞卿 唐璐）斯里兰卡总统西里塞纳17日在斯中部波隆纳鲁沃考察了由中国援建的斯里兰卡国家肾内专科医院项目施工现场。

西里塞纳对中国的无偿援助表示感谢。他说，肾病医院是民生项目，它将改善波隆纳鲁沃地区医疗卫生条件，为当地肾病患者提供更为专业的医疗设施。他表示非常期待这所医院早日建成并投入使用。

据工程总承包单位华山国际工程公司介绍，医院建筑面积2.6万平方米，将包括200个普通住院病床位、100个血液透析床位。全部项目计划工期为2年。目前项目已完成医疗区主体施工，顺利通过中期验收。

据斯里兰卡官方统计，目前斯全国大约有7万人受到肾病困扰，每年死于肾病的人数上千。其中，包括波隆纳鲁沃在内的北中部旱区为肾病高发区。

2015年3月，在西里塞纳总统访华期间，应斯方请求，中方同意为斯在波隆纳鲁沃地区援建一所肾病医院。

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