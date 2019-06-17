印尼西爪哇省发生车祸致12人死亡

新华社雅加达6月17日电 印度尼西亚警方17日说，该国西爪哇省一高速公路当天发生一起严重车祸，已造成12人死亡，另有数十人受伤。
西爪哇省警方发布声明说，当地时间17日凌晨，一辆从印尼首都雅加达前往西爪哇省井里汶市的大巴车突然冲断高速公路隔离带，撞上对向行驶的两辆私家车和一辆卡车。
事发时大巴车的载客数量不详。据印尼媒体报道，除12人当场死亡外，事故还造成43人受伤，其中10人伤势严重。伤者已被送至医院接受救治。
据警方消息，事故原因可能是大巴车司机疲劳驾驶。详细原因正在调查中。
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