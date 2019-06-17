伊朗原子能组织宣布将突破浓缩铀存量上限

新华社德黑兰6月17日电（记者马骁 穆东）据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社17日消息，伊朗原子能组织当天发表声明，宣布伊朗将于6月27日前突破低浓度浓缩铀300公斤的存量上限。

按照伊朗原子能组织的说法，伊朗已经提高浓缩铀产能，但产品仍维持为低丰度。

据2015年伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成的伊朗核问题全面协议，伊朗在协议生效15年内最多保存300公斤经过浓缩的六氟化铀，丰度最高为3.67%。

今年5月8日，在美国总统特朗普宣布单方面退出伊核协议一周年之际，伊朗总统鲁哈尼宣布伊朗中止履行伊核协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩铀。同时，伊朗拟在60天内与伊核协议其他签字方谈判伊方权益问题，若诉求得不到满足，伊方将不再限制铀浓缩活动的产品丰度。

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