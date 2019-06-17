伊朗原子能组织宣布将突破浓缩铀存量上限

新华社德黑兰6月17日电（记者马骁 穆东）据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社17日消息，伊朗原子能组织当天发表声明，宣布伊朗将于6月27日前突破低浓度浓缩铀300公斤的存量上限。
按照伊朗原子能组织的说法，伊朗已经提高浓缩铀产能，但产品仍维持为低丰度。
据2015年伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成的伊朗核问题全面协议，伊朗在协议生效15年内最多保存300公斤经过浓缩的六氟化铀，丰度最高为3.67%。
今年5月8日，在美国总统特朗普宣布单方面退出伊核协议一周年之际，伊朗总统鲁哈尼宣布伊朗中止履行伊核协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩铀。同时，伊朗拟在60天内与伊核协议其他签字方谈判伊方权益问题，若诉求得不到满足，伊方将不再限制铀浓缩活动的产品丰度。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】