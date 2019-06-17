新华国际时评：美国缘何挡不住欧洲拥抱华为

新华社马德里6月16日电 题：美国缘何挡不住欧洲拥抱华为

新华社记者任珂 冯俊伟

跨国电信运营商沃达丰15日在西班牙开通该国首个5G商业网络，核心供应商是华为公司。此前，英国和瑞士已经在一些城市开通5G网络，也都使用了华为技术。

众所周知，美国近来出于一己之私，到处散播“华为会威胁国家安全”的谬论，并以此为由向欧洲盟国施压，威胁对使用华为设备和技术的盟国减少情报分享，企图迫使他们将华为排除在欧洲5G网络的建设之外。

然而，事实表明，美国的“盘外招”挡不住欧洲5G市场拥抱华为。这充分说明，美式霸凌再嚣张，也抵不过市场和事实的力量，欧洲并没有被怀揣私心的“老大哥”带到沟里去。

欧洲5G建设依然拥抱华为，证明市场终将作出理性选择。目前，华为在5G技术上处于领先地位，性价比高，可靠性强，且与各个运营商建立了良好的信任关系。西班牙主流媒体《国家报》近日算了一笔账：如果用其他公司的设备替换华为设备，电信运营商的成本将增加15%。“抛弃华为”无疑将拖慢欧洲5G部署进程。

欧洲5G建设继续信任华为，证明事实终将战胜谣言。美国一再诋毁华为有“安全风险”，却始终拿不出任何证据。欧洲盟友自然不买账。西班牙外交大臣博雷利说，华为与西班牙运营商的关系非常重要，西班牙不会对某家电信供应商抱有偏见。德国外长马斯公开表示，德国已有很高的安全标准，只要符合这个标准，德国就不会排除参与5G竞标的公司。荷兰和英国等国也持类似立场。

事实上，美国打压华为的私心谁不懂呢？英国《卫报》日前刊文说，美国之所以想搞垮华为，是因为如果任由华为发展，它最终可能会影响美国一些科技巨头的行业地位，“所以最好现在就把它搞垮，不让它有这种机会”。

失道注定寡助，公道自在人心。华为提供技术支持的5G网络在欧洲陆续开通，说明美国动用国家机器打压一家民营企业的霸凌行为不得人心，这种扰乱市场正常秩序的行为终将苍白无力。美国这种不讲规则、自私自利的行为，只会给欧美盟友关系再添裂痕，令大西洋两岸的隔阂越来越深。

华为的遭遇也启发人们思考：到底应该用什么样的态度对待竞争。回顾历史，许多伟大的国家、企业和人物之所以能够成功，一个共同之处在于在面临竞争时，采取学习和合作的态度，而非排斥或打压。归根到底，自强才能真正强大，靠使用阴招、坏招，不可能变得伟大。

(责编：马靓辉(实习生)、贾文婷)