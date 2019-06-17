“我们坚决反对单边主义和贸易保护主义” ——面对美国贸易霸凌行为，外国政党、政要和知名人士有话说

原标题：“我们坚决反对单边主义和贸易保护主义”(权威论坛)

——面对美国贸易霸凌行为，外国政党、政要和知名人士有话说

近期，美国政府在一片反对声中再度升级对华贸易争端，对中国输美商品加征关税，这让高度依赖中国供应商的美国自行车厂商叫苦不迭，给美国相关行业发展蒙上阴影。图为5月21日，工作人员在美国密歇根州底特律市一家自行车厂工作。新华社发

今年5月以来，美国再度升级中美经贸摩擦，企图通过极限施压迫使中国接受其不合理要求。美国对中国及其他主要贸易伙伴大打贸易战，不仅是一种霸凌行为，而且极大危害国际经贸秩序，与经济全球化趋势背道而驰。中方多次表明立场，中方不想打贸易战，但也不怕打贸易战。造成当前中美经贸磋商受挫的责任完全在美方，恢复磋商需要美方拿出诚意。

公道自在人心。越来越多的外国政党、政要和国际知名人士通过政党交流等渠道表示，美国的单边主义行径将给世界经济带来不利影响。他们赞赏中国在应对挑战中表现出的不卑不亢态度，表示将共同努力，维护多边主义和国际贸易规则。

挑起贸易争端是霸凌主义和强权表现

德国联盟党议会党团干事长格龙德：自由贸易是促进全球繁荣的基础。德中同为世界重要经济体和贸易大国，两国在维护自由贸易方面有着广泛的共同利益。我们坚决反对单边主义和贸易保护主义。加征关税无助于解决问题，对别国的关税壁垒也不利于本国发展。中国发展对德国和世界是重要机遇，我们看好中国经济发展前景，赞赏中国新近出台的扩大开放的重要举措，愿本着互利共赢的精神进一步加强德中务实合作。

黎巴嫩阿拉伯统一党外事书记海沙姆：美国挑起贸易争端是典型的贸易霸凌主义，破坏了一系列国际贸易规则，更可能迟滞世界经济复苏的步伐，造成国际市场动荡，对越来越多的企业和消费者造成消极影响。事实上，贸易战给美国企业和人民带来的只能是伤害而不是利益。

中美经贸关系对两国都极其重要，对推动世界经济复苏发挥着重要作用。美国本应和中方一道，担负起推动世界经济增长的责任。然而，美国却一意孤行，拒不听取有益建议。中国一直本着友好合作的精神与美国保持磋商，但美国却多次违反双方业已达成的共识。

秘鲁争取进步联盟全国执行委员会委员冈萨雷斯：中美贸易摩擦是美国的贸易霸凌行为。美国利用种种手段极限施压，令诸多西方企业也愤怒不已。一边是不断升级经贸摩擦的美国，一边是捍卫自由贸易的中国，是非清楚。我们必须终止影响经济全球化进程的贸易霸凌行径。

印度尼西亚国民使命党外联主席纳吉布：美中作为世界前两大经济体，本应更好开展合作，为国际社会谋福利，让世界人民享受到更多物美价廉的产品。然而现实是，当美国一些人认为中国在某些经贸领域超越美国时，美方通过人权、意识形态、军事等各种非经济手段干扰中国发展。当以上意图未能全部实现时，美国又对部分中国产品加征关税，并试图阻碍华为公司在通信技术领域的发展。美国还对其他一些国家施压、威胁甚至进行制裁，迫使其加入遏制中国的行列。

英国共产党（马列）官网声明：为打压中国科技发展、牵制中国发展，美国在玩火，且无法控制。贸易战已延伸至其盟友，为全球经济带来不确定性。世界将抵制美国无理的要求。

中国东南欧商业协会主席马里奥·兰都里奇：美国仍然抱有“冷战”思维，并没有积极地寻找解决当前经济和贸易问题的办法。美国针对中国的单边保护主义行为不仅造成了两个世界最大经济体间的贸易摩擦，更损害了世界经济的发展，是霸道强权的做法。

世界贸易组织机制下的国际贸易准则获得了160多个成员的认可，有助于促进国际贸易和全球经济增长，符合世界各国人民的利益。美国近期不负责任的行为已明显违反国际贸易中的不歧视原则。美国不仅在其境内推行保护主义措施，还要求其“盟友”国家也采取类似的歧视性保护主义政策。这种行为不仅破坏了正常的全球供应链体系，更严重的是损害世界人民对自由贸易和国际合作的信心。

中国不应该向不平等的贸易要求低头。中国经济表现出强大的韧性和巨大的潜力。中国始终展现出维护共同利益的决心和应对国际问题的勇气，并且愿意为全球发展贡献自己的力量。这些都得到了世界的认可，中国理应得到别人的尊重。

贸易战没有赢家，危害全球利益

法国前总理多米尼克·德维尔潘：美中贸易矛盾升级，不利于全球经济发展与合作。如果最糟糕的情况发生的话，2019年世界经济增长有可能减缓3%。如果贸易战持续的话，将导致更加严重的孤立主义、保护主义和政治分化。在这样的背景下，我们认为共建“一带一路”对世界经济复苏无疑是一个全新选择。

黎巴嫩人民会议组织副主席阿德南：事实证明，美国单方面挑起的经贸摩擦非但未能使中国的外资流入受到影响，反而使美国农业出口遭受重创，加工制造业发展萎靡，零售额增速直线下降，很多家庭早已不堪重负。一直以来，美国通过不断掠夺资源的方式阻碍别国享有正当的发展权利。中国主张各国间实现互利共赢。因此，贸易霸凌政策是非正义的，注定无法成功。黎巴嫩人民会议组织坚决反对美国的霸凌政策，支持中国进一步拓展同阿拉伯国家及其他第三世界国家的贸易往来，巩固同阿拉伯国家民间组织的合作关系，共同应对风险与挑战。

塔吉克斯坦人民民主党副主席拉诺洪·波波忠尼约恩：中美贸易摩擦是2019年全球经济面临的主要风险之一，将导致世界经济增速放缓、世界贸易和投资缩减等一系列不良后果，还将对塔吉克斯坦国家经济、近年来成果斐然的塔中合作项目实施带来负面影响。

伊朗外交部发言人穆萨维：持续数月的中美贸易摩擦，是当前国际社会面临的重大挑战之一。美国试图打击中国企业、遏制中国经济上升势头，其恶劣影响已远超出双边关系范畴。数据和分析表明，美发动对华贸易战将给全球经济带来负面冲击，并激化贫困问题，影响到世界人民的福祉。

美国政府无视国际准则和多边主义，任性妄为地退出伊核问题全面协议、多个国际协议和国际组织，动辄对其他国家实行单边制裁，在全世界范围内持续制造紧张氛围和危机。美国当前这种以极端手段打压对手、妄图维持自身地位的做法，违背世界经济发展潮流和国际格局演变趋势，注定失败。

玻利维亚争取社会主义运动全国领导委员会声明：美国的霸凌态度令包括玻利维亚在内的国际社会深感担忧。美国为维持霸权地位，对那些不屈从于其指令和政治路线、不赞成其牺牲别国利益赚取财富的国家大加干涉。中国的发展不仅给中国人民带来繁荣和福祉，也将惠及世界各国人民。

南非共产党十四届八中全会声明：美国在全球发动“贸易战”，背后原因昭然若揭。美国长期在国际贸易体系中占据统治地位，但近年来认为其地位受到中国挑战。特别是在数字通信技术领域，华为等中国企业的5G技术领先于美国。美国以捍卫国家安全为由，拒绝中国先进企业进入美国甚至是其他国家市场。与此同时，美国还要求发展中国家在贸易领域作出不合理让步，将严重挤压发展中国家工业化的发展空间。

南非经济公平网络组织专家瑞斯卡·库普曼：美国政府所代表的孤立主义对自由贸易构成了严重挑战，提高关税不可避免地会引发旷日持久的贸易摩擦，可能带来一系列连锁反应。不断升级的贸易摩擦将通过多种渠道影响外汇市场，改变贸易流动的方向，降低人们对经济增长和货币政策的预期。

单边主义和贸易保护主义没有任何好处

柬埔寨人民党中央常委、副首相贺南洪：当下，世界正经历着深刻复杂的变化，全球经济也受到了贸易保护主义和单边主义的影响。面对诸多挑战和困难，我认为加强合作是解决问题的根本之道。基于平等的伙伴关系精神，我们应该探寻新的方式和观点，构建全球互联互通伙伴关系，推动多边主义、多边合作以及人文交往，促进互利合作、共同发展。

塞尔维亚前进党副主席马尔科·久里奇：塞尔维亚谴责一切试图阻碍中国和平发展的不道德行径。某些国家的行为直接违反了国际法和自由贸易原则。这种单边制裁、加征关税的极端行径源自于自私自利。很难想象一个鼓吹自由和民主的国家，却千方百计阻止其他国家和人民依靠辛勤劳动并在尊重国际规则的基础上取得发展。面对这样的挑战，我们必须比任何时候都更加追求合作、和平。我们应当维护多边主义和国际贸易规则，为建设和谐的国际政治经济关系而奋斗。

黎巴嫩联盟党主席穆拉德：美国发动贸易战的目的是实现其对国际市场的完全操控，强化各国对美国的经济依赖，从而实现对世界经济的垄断。当今世界已经成为一个地球村，经贸和人文交往非常密切。向中国商品加征高额关税同世界贸易组织要求取消关税壁垒、实现市场开放和公平竞争的主张背道而驰。美国同时向多国发动贸易战，通过挥舞关税大棒敲诈勒索，试图控制全球能源和经济命脉，阻碍别国发展进程。

中国为各国发展树立了典范。世界不应被某一个国家掌控，而应通过各国通力合作实现全人类的福祉与进步。各国应相向而行，努力构建一个开放包容、相互尊重的国际贸易体系，共同为构建人类命运共同体添砖加瓦。

斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克：如今，世界应该思考未来该怎么做，应该提醒自己：单边主义和贸易保护主义没有任何好处。我们需要互联互通、相互合作，合作应当在相互尊重和平等互利的基础上开展。

德国前国防部长鲁道夫·沙尔平：所有贸易战都是对全球贸易、世界经济繁荣发展和基于共识规则的，特别是以世贸组织为基础的多边贸易体制的威胁。我希望各国能够坚持走公平贸易、公平竞争、维护共同利益的道路。美国严重升级贸易争端的做法是危险的。

统一俄罗斯党中央委员会委员、俄中友好和平发展委员会地方合作理事会副主席阿尔乔姆·谢苗诺夫：在国际形势不断变化和经济全球化不断加深的今天，我认为国与国之间应该遵循互惠互利、合作共赢的原则，各国应该相互尊重、同舟共济、共同发展。

尼泊尔农工党主席比久克切：美国挑起贸易战不仅危害全球经济增长，也将损害全人类的利益。尼泊尔农工党赞赏中国为化解贸易摩擦作出的积极努力，呼吁美方保持冷静，通过和平谈判化解争端与分歧。

秘鲁共产党—红色祖国主席莫雷诺：美国针对中国挑起贸易摩擦是不负责任的，其不断挑衅的原因是遏制中国经济和科技实力的不断增长。中国一贯奉行平等互利原则。共建“一带一路”倡议得到国际社会积极响应，成为国际合作的领先平台。我们谨向中国政府和中国人民表示支持，对美国政府置世界和平发展于不顾的做法表示强烈谴责。

西班牙共产党主席森特里亚：美国政府动用各方面资源，捏造华为涉嫌窃密等罪名，向不少国家施压，阻止其使用华为5G设备，其背后原因是美国担心自身地位衰落。欧洲应该看到，美国衰落和新兴市场国家崛起是不可逆转的。我们应秉持多边主义立场，客观看待国际格局转变，坚持通过和平、合作方式解决问题，避免世界陷入新冷战。

巴基斯坦《国民报》专栏作家沙菲克·阿里：贸易保护主义是世界共同的敌人，中美之间的贸易摩擦是开放互通与闭关排外之间的较量。

美方错误行径无法阻挡中国发展的脚步

俄罗斯公正俄罗斯党主席米罗诺夫：很显然，美国政府采取的攻击性措施并不是出于对本国经济的关心，而是出于纯粹的政治目的。当前，在美国政府内部似乎占上风的逻辑是：哪怕对美国没好处，也要让对手蒙受更大损失。似乎这样做，美国就会继续保持全球领先地位。因此，白宫不断寻找借口挑起冲突。中国在贸易摩擦中有更多回旋余地，赢面更大。我相信，中国一定考虑到了在与美国贸易摩擦背景下继续保持经济增长的方案。可以看出，中方随时为谈判敞开大门，这也是实力的体现，而非软弱。美国的各种行为表明，美国不是可靠的贸易伙伴。

突尼斯人民阵线中央委员法特西：国际货币基金组织预测，美国的升级和报复性政策将引发各方对其贸易政策的不信任和恐慌，造成全球投资水平下降、出口体系动荡和生产增长放缓。可以肯定的是，美国政府持续升级对华贸易争端，将伤及两国众多产业、重要经济活动以及全体消费者，并将阻碍世界经济复苏，导致全球市场动荡，波及越来越多的经济体。

美国政府一意孤行，多次对中国商品加征关税，违背双方此前多轮谈判达成的共识。美国之所以执意对华奉行贸易霸凌政策，是误以为中国无法承担相应后果并作出妥协。事实恰恰相反，中国经济具有很强的韧性，完全有能力应对外来风险和冲击，中国过去几十年的发展已经证明了这一点。

阿富汗民族联盟最高理事会成员、部长理事会秘书长阿萨莱：贸易战对任何国家都没有好处。我们应该加强合作而不应该扩大分歧。中国已经成长为如此巨大的市场，遏制中国既不现实，也不可能。

罗马尼亚前总理罗曼：面对美国政府关税施压，中国一直坚持自力更生的态度——中国能凭自己的力量扛过去。与中国对抗首先会给全球经济带来巨大不确定性。贸易战最直观的结果就是制造互不信任的气氛。现实情况是，世界上很多经济体都依赖同中国的贸易合作。这种大趋势不会改变。

土耳其中国商业促进友好协会主席阿德南·阿克弗拉特：当今世界正面临百年未有之大变局，极端主义、单边主义抬头，需要完善现有治理体系，推动多极化发展。为遏制中国的和平发展，美国开始采取更加对抗和挑衅的态度，在国际供应链、通信等领域频频作梗。这不仅对全球自由贸易造成不可预估的负面影响，也破坏了现有的国际规则。中国则在进一步加强南南合作，促进多边经济合作。共建“一带一路”倡议秉持共商共建共享的原则，为中国和世界的共同发展带来新的机遇和动力。

美国阿纳瑞公司总裁威廉·阿纳瓦提：美国政府近期对华升级经贸摩擦，不能体现美国公众和广大专业人士珍视对华往来的友好态度。我从1983年起，每年都率美国和欧洲的知名机构投资者访华，了解中国改革开放进程中艰辛的探索之路，见证了中国人民不畏艰险、奋发图强的民族精神。经济全球化进程中的逆流，丝毫不能影响中国人民继续砥砺前行，丝毫不会影响两国人民发展友谊。发展美中关系是两国人民的共同心愿和利益关切，我们愿悉心呵护来之不易的友谊，在经济全球化的时代背景中，造福于两国人民，造福于全人类。（中共中央对外联络部提供部分材料）

制图：蔡华伟

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