新华社大马士革6月17日电 专访：“美国贸易保护主义损人害己”——访叙利亚复兴党中央领导机构成员迈赫迪

新华社记者郑一晗 汪健

叙利亚执政党阿拉伯复兴社会党（复兴党）中央领导机构成员，复兴党培训、文化和新闻部长迈赫迪·达哈勒·阿拉日前在接受新华社记者专访时表示，美国实行贸易保护主义破坏国际准则“损人害己”，在中美经贸摩擦中“美方将承受更大损失”。

迈赫迪说，当前美国挑起与包括中国在内的多国经贸摩擦，其原因在于美国奉行贸易保护主义和单边主义。美国作为世界贸易组织成员，却不受国际贸易准则约束，破坏多边贸易体制，其行为自相矛盾。

迈赫迪认为，中美经贸关系相互依赖，经贸摩擦将使美国受损。他举例说，物美价廉的中国商品让美国民众的生活水平得到很大改善，美国对输美中国商品加征关税将导致民众生活成本上升，使大众特别是低收入者的利益受损。

他说，美国贸易保护主义行为遭到世界许多国家反对，其中包括美国的欧洲盟友，这说明各国在维护国际贸易准则和经济全球化方面有共识。美国加征关税的做法遭到多国反制，这反过来影响了美国出口贸易，或会使其经济发展陷入困境。

谈到美国政府打压中国高科技企业，迈赫迪说，中国在通信、信息技术等领域实现飞跃式发展，美国惧怕自己失去全球科技领导者地位，便试图通过封锁中国科技企业来维护自身地位，“美国的做法表明了其自身的虚弱”。

迈赫迪说，为打压中国科技发展，美国还抛出“中国盗窃美国知识产权”论调，但这一说法“是站不住脚的”。他说，中国是人才大国和创新大国，多年来致力于通过技术创新推动经济社会发展。

迈赫迪说，中国实行改革开放以来取得巨大而飞速的发展，中国始终坚持和平发展道路，在彼此平等、相互尊重的基础上与世界各国寻求合作，在维护国际关系准则和多边贸易规则方面发挥着重要作用，“这与美国在各领域的霸权行为形成鲜明对比”。

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