伊朗伊斯兰联合党领导人：美国挑起经贸摩擦已成为世界面临的主要挑战

新华社德黑兰6月17日电（记者马骁 穆东）伊朗伊斯兰联合党总书记阿萨杜拉·巴达姆奇安日前接受新华社记者采访时指出，美国政府挑起同多方的经贸摩擦，已经成为目前世界面临的主要挑战之一，美国霸权主义行径对世界和平稳定构成威胁。

巴达姆奇安说，美国的霸权主义行径在中美经贸摩擦中表现尤为突出，美国对华为这样的中国公司无端猜忌、横加制裁，反映了其对中国快速发展的焦虑和忌惮。

他说，中国家庭储蓄率高、经济有活力，正在积极参与全球化。中国相关政策的持续性、连贯性为经济发展提供了有力保障，中国有实力应对美国的霸凌行径。

他指出，伊朗愿意与中国合作，积极参与推动“一带一路”建设。伊中两国过去就通过“丝绸之路”紧密相连，“一带一路”能促进经济发展和商品流通，“是一条正确的道路”。

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