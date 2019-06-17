伊朗伊斯兰联合党领导人：美国挑起经贸摩擦已成为世界面临的主要挑战

新华社德黑兰6月17日电（记者马骁 穆东）伊朗伊斯兰联合党总书记阿萨杜拉·巴达姆奇安日前接受新华社记者采访时指出，美国政府挑起同多方的经贸摩擦，已经成为目前世界面临的主要挑战之一，美国霸权主义行径对世界和平稳定构成威胁。
巴达姆奇安说，美国的霸权主义行径在中美经贸摩擦中表现尤为突出，美国对华为这样的中国公司无端猜忌、横加制裁，反映了其对中国快速发展的焦虑和忌惮。
他说，中国家庭储蓄率高、经济有活力，正在积极参与全球化。中国相关政策的持续性、连贯性为经济发展提供了有力保障，中国有实力应对美国的霸凌行径。
他指出，伊朗愿意与中国合作，积极参与推动“一带一路”建设。伊中两国过去就通过“丝绸之路”紧密相连，“一带一路”能促进经济发展和商品流通，“是一条正确的道路”。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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