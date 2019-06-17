新华社巴黎6月16日电 专访：美国挑起经贸摩擦给世界经济带来负面影响——访法共全国执委会委员萨马巴克斯

新华社记者唐霁

法国共产党全国执行委员会委员、国际部负责人莉迪娅·萨马巴克斯日前在巴黎接受新华社记者专访时表示，美国的贸易霸权主义和单边主义严重威胁国际关系和各国未来发展，美国挑起对中国的经贸摩擦给世界经济带来负面影响。

她说，法国共产党认为，美国挑起对华经贸摩擦的原因在于，美国认为中国经济发展会威胁美国的霸权和领导地位。美国的新保守主义者和极端民族主义者根据这种预判采取行动，发动了这场针对中国的贸易战。

她认为，美国的贸易单边主义也给美国自身经济带来负面冲击，美国政府采取的政策根本不顾及美国公司在中国的投资是否受到影响。可以说，产业链中的美国公司必然受到影响，这是美国政策的内在矛盾造成的。

她还说，美国此举不仅事关中美两国，也影响了其他国家和世界经济。“我认为法国和其他国家有必要和中国携手，共同寻找应对方案。”

谈及中方就中美经贸摩擦发布的白皮书，萨马巴克斯说，中国发布白皮书的举措广受欢迎，因为白皮书阐明了中国政府在中美经贸磋商问题上的原则和立场，以及双方通过多轮经贸磋商逐步达成的共识要点。白皮书也对流传的虚假信息进行了澄清和驳斥。白皮书显示了中国政府建设性的态度。

关于中国经济的前景，她说：“我看到中国经济充满活力。中国经济从长期来看，最大的优势是有长远的发展计划。这种长远的计划不仅利于中国自身经济，还惠及亚洲和欧洲等地区。”

萨马巴克斯认为，世界经济发展的关键是国与国之间的协商和合作，这也是保障世界和平与安全的基础。“中国经济需要继续发展，法国也有很多新的发展问题需要解决，法国需要像中国一样摸索发展模式努力促进生产和消费。法中两国可以携手应对挑战。”

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