爱尔兰不接受英国取消“脱欧”协议备份安排

爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡15日说，随着英国首相职位争夺战日趋激烈，英国国内不断传出涉及爱尔兰边界问题“令人警惕”的声音。爱尔兰百分百确定，英国与欧洲联盟达成的脱离欧盟协议“备份安排”不会取消。

“备份安排”旨在避免英国北爱尔兰地区与爱尔兰之间恢复“硬边界”、即重新设置实体海关和边防检查设施，却促使一些英国人担心北爱尔兰可能从英国分离，因而成为阻碍英国议会下院批准“脱欧”协议的一个主要因素。

瓦拉德卡15日重申立场，即确保爱尔兰与英国北爱尔兰地区之间不会恢复“硬边界”。

瓦拉德卡接受爱尔兰国家广播电视公司采访时说，“对我来说，没有‘备份安排’实际就是没有协议”。“备份安排”是确保不出现“硬边界”的“合法可操作保障”，如果爱尔兰不能获得这一保障，“那就没有协议”。

瓦拉德卡同样反对为“备份安排”设定时间限制，认为有时间限制的“备份安排”将不再是“备份安排”。

表明立场之余，瓦拉德卡说，他愿意与英国首相特雷莎·梅的继任者对话，爱尔兰对英方可能提出的替代方案持开放态度，但替代方案必须能够保护欧盟单一市场并确保避免“硬边界”。

至于以技术方案解决爱尔兰与英国北爱尔兰之间的边界问题，瓦拉德卡要求，这类技术手段必须证明能够有效施行。

欧盟先前认定，技术方案不现实。瓦拉德卡说，采用“现在不存在、将来可能存在”的技术方案，替代现在已经能够落实的“备份安排”，对爱尔兰而言没有说服力。

英国方面，包括前外交大臣鲍里斯·约翰逊在内，多名角逐首相职位的保守党人士声称，继任首相后将取消或重新谈判“备份安排”，在无法达成妥协的情况下将推动英国直接无协议“脱欧”。

瓦拉德卡认为，英国下任首相不应指望与欧盟重新谈判获得“更好协议”，欧盟不可能为英国议会的僵局“埋单”。（陈立希）（新华社专特稿）

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