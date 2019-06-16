凝聚互信协作共识 携手开创亚洲新局面

——国际社会积极评价习近平主席在亚信第五次峰会上的重要讲话

新华社北京6月16日电 亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会15日在塔吉克斯坦首都杜尚别举行，国家主席习近平出席峰会并发表重要讲话。多国人士普遍认为，习近平主席的讲话阐述了中国在推进亚洲持久和平与共同繁荣方面的主张，同时也为亚洲各国加深理解、增进互信、深化合作、实现共赢、开创亚洲安全和发展新局面指明了方向。

互敬互信 共创亚洲新局面

卡塔尔通讯社调研部主任哈立德·比纳勒认为，互敬互信非常重要，关系到国家间交往、区域安全和经济发展。习近平主席在讲话中阐述的主张，有助于增进国家间互信与合作，减少地区争端，维护地区和平。

伊朗德黑兰大学国际关系学教授夫奥艾德·伊扎迪十分认同讲话中提到的“共同推动贸易和投资自由化便利化”“树立平等、互鉴、对话、包容的文明观”等内容。他认为，中方的主张有利于开创亚洲安全和发展新局面。

埃及对话政治和媒体研究中心中国研究部主任伊马德·阿兹拉克说，习近平主席在讲话中着重将安全和发展问题联系起来，他的主张有利于建设一个政治互信的亚洲，进而克服经济发展不平衡等地区问题和挑战，促进整个国际社会发展。

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员会成员、对华关系专员阿巴斯·扎基说，巴方坚决支持习近平主席提出的建设互敬互信、安全稳定、发展繁荣、开放包容、合作创新的亚洲。包括巴以矛盾在内的诸多亚洲问题经年难现转机，根本原因在于缺乏互信。巴方相信在中国积极推动下，亚洲未来将充满希望。

越南社会科学院中国研究所前所长杜进森表示，习近平主席的讲话简洁有力、意义深远。讲话就如何在新形势下构建亚洲命运共同体做出规划，这些目标不仅符合亚洲本身特点，也符合地区国家自身利益，赢得各方积极回应。

合作共赢 推动地区安全繁荣

乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院政治学系副教授安里·沙拉波夫非常赞同习近平主席所说的“发展是解决一切问题的总钥匙”。他说，近年来，随着地区局势变化，加快发展成为各国共识。中方提出的“一带一路”倡议能够加强地区互联互通，构建人类命运共同体的理念会给世界带来和平与繁荣。

俄罗斯科学院远东研究所研究员瓦西里·卡申说，习近平主席在讲话中阐述了中国愿同各国分享发展机遇，为各方进入中国市场创造更多便利条件，“这些政策主张极具吸引力”。

伊拉克政治分析人士纳齐姆·朱布里认为，习近平主席提出谋求共同、综合、合作、可持续安全非常重要。亚洲安全是亚洲自身责任，拒绝一切外部干涉，地区国家的真诚合作可为整个亚洲的共同安全开辟新的前景，进而推动各国创造经济繁荣和美好生活。

斯里兰卡国家安全研究所所长阿桑加·阿贝亚古纳塞克拉说，当下亚洲地区依旧面临各种类型的安全挑战。在此背景下，习近平主席在讲话中明确指出亚洲国家要共同推进地区安全稳定、发展繁荣，非常值得称赞。

阿富汗《革新报》总编辑达德·穆罕默德·阿纳比表示，中国在确保亚洲安全及发展繁荣方面发挥着重要作用。习近平主席强调的践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，有助于消除亚洲各国间误解，促进地区国家携手打击恐怖主义，确保亚洲的稳定和发展。

和平发展 彰显大国责任担当

阿塞拜疆国家科学院东方研究所亚太研究部主任拉菲克·阿巴索夫认为，习近平主席的讲话集中阐述了中国在推进亚洲和平与发展方面的立场，为亚洲各国增信释疑、谋求共赢指明了方向。中国作为一个具有国际影响力的大国，为推动亚洲安全和发展做出了积极贡献。

巴基斯坦中巴经济走廊能力建设中心副主任亚西尔·马苏德说，中方提出的促进开放、支持多边主义和合作共赢的主张有助于各国达成一致，避免孤立主义、保护主义，推动发展中国家的和平与发展。

在杜进森看来，习近平主席强调中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，这彰显了中国作为亚洲和国际社会负责任大国的担当，也意味着中国将更积极地为世界和平与繁荣做出贡献。

以色列以华传媒中心主任裴则男注意到讲话中的一些表态，如中国会坚定走和平发展道路、同各国分享发展机遇、践行多边主义等。他认为，在国际局势日趋紧张和全球贸易秩序受到威胁的时候，中国对捍卫当今国际体系表明立场意义重大。

韩国庆熙大学国际政治学教授朱宰佑指出，中国走和平发展道路对地区和世界发展繁荣做出积极贡献。期待中国继续发挥作用，鼓励各方参与到携手构建亚洲安全稳定、促进亚洲合作发展的过程中，让亚信为地区和平发展做出更大贡献。（参与记者：杨元勇、穆东、马骁、李铭、张骁、蔡国栋、张淼、吴丹妮、赵悦、杨媛媛、王迪、陶军、陈鑫、邹德路、吕迎旭、陆睿、朱瑞卿、唐璐、刘天）

(责编：白宇、岳弘彬)