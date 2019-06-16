国际刑警组织协助抓捕斯里兰卡爆炸袭击嫌疑人

新华社巴黎6月14日电（记者陈晨）总部位于法国里昂的国际刑警组织14日发布公告说，在国际刑警组织发布今年4月斯里兰卡爆炸袭击相关嫌疑人的红色通缉令后，一名主要嫌疑人日前已被抓获，并于14日被引渡到斯里兰卡。
公告说，该嫌疑人名叫艾哈迈德·米勒汉·哈亚图·穆罕默德，斯里兰卡人，29岁，因涉嫌恐怖主义罪行和谋杀罪被通缉。他在中东地区被捕，14日与其他4名嫌疑人一同被引渡到斯里兰卡。
根据公告，国际刑警组织在斯里兰卡爆炸袭击发生后立即向该国派出工作组。工作组4月23日至5月22日在斯里兰卡协助展开调查。
4月21日，斯里兰卡首都科伦坡以及拜蒂克洛等地的多处教堂、酒店遭到爆炸袭击，250多人在袭击中丧生，另有500多人受伤。
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