比利时华商丝路商会成立

吴晓旺会长与嘉宾共同为比利时华商丝路商会成立剪彩。记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔6月15日电（记者 任彦）比利时华商丝路商会6月13日在比利时安特卫普市正式成立，吴晓旺荣任首届理事会会长。

吴晓旺在就职演说中表示，经过近一年的筹备，比利时华商丝路商会今天宣告正式成立，商会旨在为旅比华商积极参与“一带一路”建设搭建平台，推动中比两国交流与合作迈上新台阶。“比利时是‘一带一路’沿线国家，身为比利时华侨华人，我们有责任宣传‘一带一路’合作共赢的理念，同时也想抢抓‘一带一路’倡议所带来的巨大商机。”

吴晓旺说，商会将积极融入并回馈当地社会，与其他华人社团共建团结和谐的比利时华人社区，展示海外侨胞新形象；支持祖（籍）国和家乡的经济建设和扶贫事业，维护中国和平统一大业；弘扬和传播中华优秀文化，为促进中比民间友好合作交流做出贡献。

安特卫普市负责港口事务的副市长安尼克·里德到会祝贺，她在致辞中表示，“一带一路”倡议为安特卫普港带来了新的商机，最近几年，安特卫普港来自中国的货运量猛增，2018年安特卫普港的转运总量创下了2.35亿吨的新记录，这与中国的贡献密不可分。“非常高兴看到比利时华商丝路商会在安特卫普成立，我相信商会将会增进安特卫普民众对中国的理解，进一步拉近安特卫普与中国的友好合作关系。”

中国侨联、全国政协港澳台侨委员会、北京市侨联、浙江省侨联、广东省侨联、广州市侨联、温州市侨联、文成县侨联等机构发来贺信。

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