印度将对美20多种商品加征关税 货值2.2亿美元

印度商业和工业部14日说，印方将对美国20多种商品加征关税。

这一部门的发言人告诉媒体记者，印度税务局14日晚间或15日将发布加征关税所涉及的美国商品清单。她没有发布加征关税的实施日期。

路透社14日早些时候以两名消息人士为来源报道，印度政府打算下周起对一些美国商品加征关税，包括杏仁、核桃和苹果。

其中一名不愿公开姓名的消息人士说，印方加征关税针对美方大约2.2亿美元商品。

美国政府去年对印度钢铝产品加征关税，针对印方大约2.41亿美元商品。印度政府去年6月决定，对部分美国农产品和钢铁产品加征关税。只是，印方随后多次推迟加征关税的日期。

另外，美方6月5日取消给予印度的普遍优惠制待遇，理由是印度“没有能够确保向美国提供公平、合理的市场准入条件”。美国政府数据显示，2017年，大约56亿美元印度出口美国的商品获得普惠制待遇。

印方对美方取消印度普惠制待遇表达“遗憾”，说将就这类事务“始终维护国家利益”。

印度是进口美国杏仁最多的国家。美国农业部数据显示，美国2018年出口的杏仁超过半数卖给印度，交易额为大约5.43亿美元。印度同时是美国苹果第二大买家，2018年交易额大约1.56亿美元。

印度和美国2018年双边贸易额为大约1421亿美元。美国国务卿迈克·蓬佩奥本周告诉媒体记者，美方愿意就贸易摩擦与印方对话。

多家媒体报道，蓬佩奥本月将访问印度，时间将在美国总统唐纳德·特朗普与印度总理纳伦德拉·莫迪6月28日至29日在日本参加二十国集团领导人会议以前。美国国务院迄今没有正式宣布蓬佩奥是否访问以及访问的具体日期。

一些不愿公开姓名的美方官员先前经由媒体“喊话”，说美方可能考虑重新给予印方普惠制待遇，前提是双方能够化解政策分歧，包括数据本地化和电子商务政策对国际投资的限制。

印度今年2月生效的一项电子商务新措施规定，关联电子商务平台的实体禁止在这类平台上销售商品，意味着获得美国沃尔玛和亚马逊公司投资的印度最大电商企业弗利普卡特无法销售关联沃尔玛和亚马逊的商品。

另外，印度着手推进云数据存储本地化，要求万事达和威士等信用卡发行企业、互联网巨头将涉及印度的数据存储在印度境内。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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