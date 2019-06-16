塞浦路斯、土耳其油气纠纷　欧盟多国为塞声援

围绕地中海东部石油和天然气资源，塞浦路斯和土耳其近期再闹纠纷，欧洲联盟多国14日声援同为欧盟成员的塞浦路斯，敦促土耳其让步。

一些政治分析师认为，土耳其长期以来谋求加入欧盟，但从目前局势看，入盟之路可谓障碍重重。

【纠纷惹关注】

塞浦路斯本周说，一艘土耳其钻探船涉嫌侵犯塞浦路斯领海，塞方对船员签发逮捕令。土耳其方面随即强烈回应，指认塞方过分。

地中海东部近年发现石油和天然气资源，塞土两国表露浓厚兴趣。塞浦路斯与埃尼公司、道达尔公司、埃克森美孚公司等多家能源巨头签订勘探和开采协议；土耳其则授予土耳其石油企业开采许可。

土耳其今年2月发布开采计划，5月再次披露方案细节。塞浦路斯方面指认土耳其方面的开采方案“侵犯”塞浦路斯专属经济区。

针对塞土纠纷，欧盟多国领导人14日在马耳他开会时力挺塞浦路斯，警告土耳其“停止非法活动”。

“土耳其必须停止在塞浦路斯专属经济区的非法活动，”法国总统埃马纽埃尔·马克龙说，“欧盟就这件事绝不能示弱。”

希腊总理亚历克西斯·齐普拉斯说：“要紧的是释放信号：如果土耳其不停止侵犯，欧盟就要采取特定措施。谁不遵守国际法，谁就尝尝后果。”

意大利总理朱塞佩·孔特呼吁南欧国家加强团结，以保障彼此的利益。

【入盟障碍多】

塞浦路斯是欧盟成员国。欧盟先前多次声援塞浦路斯，敦促土耳其放弃在地中海东部的油气勘探和开采计划。

欧盟委员会副主席兼外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼5月说，如果塞浦路斯的权益遭到侵害，欧盟将对土耳其“采取反制措施”。

土耳其外交部当即反驳莫盖里尼，称土方油气开采方案以“合法权利”为依据。

塞浦路斯曾是英国殖民地，上世纪60年代独立，但在这一岛国占据人口多数的希腊族与居于少数的土耳其族长期冲突。土族80年代在塞浦路斯北部宣布建立“北塞浦路斯土耳其共和国”，迄今仅获土耳其承认。

土耳其近年多次与欧盟国家闹纠纷，加入欧盟之路障碍重重。土耳其1987年申请加入作为欧盟前身的欧洲共同体，1999年获候选国资格，2005年启动入盟谈判，但谈判过程不顺利。

面对阻力，土耳其外交部今年3月强调，加入欧盟依然是土方的战略目标。

塞土纠纷受到周边国家关注，同时引起美国注意。美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯5月警告，土方举措“非常有挑衅性，可能加剧地区紧张局势”，美方“敦促土耳其当局叫停这类活动并鼓励各方展现克制”。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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