英国明年听证阿桑奇引渡案 媒体忧“寒蝉效应”

英国一家法院14日决定，明年初就是否应把“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇引渡至美国举行全面听证。

【远程出庭】

威斯敏斯特地方法院当天就是否批准引渡阿桑奇举行简短听证，法官埃玛·阿巴思诺特随后宣布，定于明年2月25日举行全面听证，预期持续5天。

阿桑奇关押在英国首都伦敦郊区的贝尔马什监狱。由于身体状况欠佳，他14日以视频连线方式出庭。视频中，他身穿灰色T恤、戴黑框眼镜，面容疲倦，手似乎在颤抖。他上一次出庭前剃掉灰白色的胡子，现在又蓄起胡子。

美国政府代理律师本·布兰登在法庭听证中陈述阿桑奇的罪名，包括破解美国国防部内部网络密码。

布兰登说，阿桑奇披露一些向美军及其在伊拉克和阿富汗的盟军提供机密信息的人士姓名，对这些人的安全面临“严重和迫在眉睫的危险”。

阿桑奇创建的“维基揭秘”网站2010年曝光大批关联阿富汗战争和伊拉克战争的美国政府机密文件。美方认定网站受阿桑奇指示发布机密资料，寻求依照间谍法等法律起诉他，罪名共计18项。如果罪名全部成立，阿桑奇可能面临合计175年监禁。

阿桑奇在法庭上说，“维基揭秘”不过是信息发布平台，而美国政府试图误导媒体。“175年的刑期实际把我的生命置于危险境地。”

阿桑奇的律师马克·萨默斯说，引渡阿桑奇有“多重深刻问题”。

美国司法部5月向英方递交引渡阿桑奇的正式申请，英国内政大臣赛义德·贾维德本月13日说，他已经在申请文件上签字。由此，是否准许引渡取决于英国法院。

法新社报道，法院明年2月举行听证以后，最终决定是否批准引渡阿桑奇的过程可能会持续数月，因为阿桑奇可能提起上诉。

【“寒蝉效应”】

阿桑奇说，美国决定以间谍罪名指控他，让人震惊。

阿桑奇的律师小组和美国一些媒体认定，起诉阿桑奇“侵犯言论自由”，开创危险先例。美国《纽约时报》5月报道，阿桑奇受到指控，可能在美国新闻界触发“寒蝉效应”。

14日是阿桑奇4月在厄瓜多尔使馆遭英国警方逮捕以来首次出庭。他原定于5月30日出席听证，因健康原因没能出庭。

阿桑奇的律师萨默斯14日说阿桑奇身体状况不佳，正接受健康护理，但没有加以详细说明。另一名律师珍妮弗·鲁滨逊告诉法新社记者，阿桑奇承受巨大压力，在厄瓜多尔使馆避难和在伦敦监狱服刑都使他的健康状况恶化，已经转移至监狱病房。

阿桑奇同时面临瑞典检察官的讯问。瑞典检察院2010年以涉嫌强奸和性侵犯为由对阿桑奇发起刑事调查。阿桑奇当时身处英国，遭英国警方逮捕后拒绝承认有罪，认定自己遭到陷害，2012年在保释期间进入厄瓜多尔驻英国使馆避难。

厄瓜多尔政府今年4月11日撤销对阿桑奇的庇护，英国警方进入厄瓜多尔使馆抓捕他，英国一家法院5月1日以放弃保释逃跑罪名判处阿桑奇50周监禁。（安晓萌）（新华社专特稿）

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