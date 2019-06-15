新华社美国奥里克6月13日电 特写：洪灾与贸易争端夹击的春播季给美国农民带来太多艰难

新华社记者熊茂伶 胡友松

6月9日，在位于美国中部密苏里州的小镇奥里克，汤姆·沃特斯接受记者采访。新华社记者 刘杰 摄

在位于美国中部密苏里州的小镇奥里克，年过六旬的汤姆·沃特斯指着一片浑浊的水域告诉新华社记者，这里有他的近千英亩（1英亩约合0.4公顷）农田，可惜已被本月初密苏里河决堤后引发的洪水淹没。

沃特斯一家七代务农，目前拥有超过3500英亩农田，主要种大豆和玉米，但眼下有一半农田都遭了灾。他表示，由于上游蒙大拿州、北达科他州等地水库还有大量蓄水，需要开闸泄洪，自己受淹的农田估计到整个夏天结束都难以重见天日。

6月9日，在位于美国中部密苏里州的小镇奥里克，汤姆·沃特斯走在自己的农田上。新华社记者 刘杰 摄

“（受淹的农田）有可能今年什么也不能种了。”沃特斯无奈地说，他预计洪灾将令自己损失几十万美元。

自今年3月底以来，美国中西部地区连绵不绝的水患让沃特斯这样的农民叫苦不迭，播种进程一再延误。美国农业部数据显示，截至上周，全美大约83%的玉米地完成了播种，进度落后于过去5年同期99%的平均水平；大豆播种完成比例为60%，也低于过去5年同期88%的平均水平。

6月10日，在位于美国中部密苏里州的塔基奥，密苏里农会会长布莱克·赫斯特从一辆拖拉机上下来。新华社记者 刘杰 摄

密苏里农会会长布莱克·赫斯特告诉记者，如此大范围、席卷整个中西部地区的严重洪灾，在他40多年务农的记忆中未曾有过。他表示，即便洪水退去，受淹农田也需等待时日才能让土壤恢复，这意味着部分农田将错过整个播种季。

赫斯特说，玉米的最佳播种期已过去一个月，如果现在开始种玉米，今年恐怕仅能实现八成收成；而大豆的播种窗口也在收窄，如果下周还不能完成播种，今年大豆产量也会受到影响。

不仅仅是天灾，美国政府挑起的对华贸易争端更加剧了美国中西部农民的困境。赫斯特说，贸易争端造成美国对华大豆出口大幅下降，大豆价格走低，农民收入大打折扣，不少农民面临经济困难。

赫斯特表示，过去5年，美国大豆等农作物实现罕见连续丰产，本已造成供过于求，而经贸摩擦降低了中国这个大市场对美国大豆的需求，美国大豆供给过剩更严重，“这些因素叠加到一起，让今年农民的日子不好过”。

6月9日，在位于美国中部密苏里州的小镇奥里克，汤姆·沃特斯从一辆拖拉机上下来。新华社记者 刘杰 摄

沃特斯原本囤了6万蒲式耳大豆（1蒲式耳大豆约重27.2公斤），以待价格回暖时出售。但因今春洪水来袭，他不得不及时转移存货、低价甩卖，与中美经贸摩擦发生之前的大豆价格相比，损失了约18万美元。

与许多农民相比，沃特斯还算幸运。据了解，在内布拉斯加、艾奥瓦、密苏里等州，洪水不仅淹没了田地，还席卷了部分谷仓，农民们只能眼睁睁地看着来不及抢运的粮食化为乌有。

沃特斯坦言，今年是他务农以来做决定最艰难的一年，度过了很多个“不眠之夜”。他一直期待美中双方能尽早达成协议解决贸易争端，但等待的过程让他焦虑不安。

“一直想啊，可能明天（会达成协议），然后听到一点好消息，大豆价格就涨了一点，然后期望又落空，价格又跌了，这对于所有农民来说都不容易。”他说。

这是6月10日在位于美国中部密苏里州的塔基奥拍摄的密苏里农会会长布莱克·赫斯特的农田。新华社记者 刘杰 摄

对于拥有6000英亩农田的赫斯特而言，今春的播种季也很艰难。赫斯特家的农田位于密苏里州西北角的塔基奥小镇，往年他通常会一半种大豆，一半种玉米。由于经贸摩擦导致大豆需求减少，赫斯特原本打算今年多种几百英亩玉米。但持续降雨令他的玉米播种计划一再推迟，错过了最佳播种期，而如今如果改种大豆，又将面临市场需求的不确定性。

为弥补经贸摩擦给农民造成的损失，美国政府去年出台了约120亿美元的农业补贴计划，为大豆等农作物种植户提供一定补贴。但沃特斯表示，他去年生产的大豆只得到了部分补贴。

今年5月下旬，美国农业部又宣布向农民提供最高达160亿美元的援助计划，以补偿他们在经贸摩擦中遭受的损失。但沃特斯并不指望能很快拿到钱，与政府补贴相比，他更想要的是稳定的市场。

6月10日，在位于美国中部密苏里州的塔基奥，密苏里农会会长布莱克·赫斯特走在自己的农田上。新华社记者 刘杰 摄

赫斯特也对市场前景表示担忧。他说，美国政府随意加征关税、挑起贸易争端的行为会让美国失去“可靠供应商”地位，并造成长期的负面影响，“我们将为此付出多年的代价”。（参与记者：高攀、刘杰）

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