少年儿童是中华民族的未来和希望，今年恰逢新中国成立70周年，也是中国儿童少年基金会实施“春蕾计划”30周年。30年来“春蕾计划”形成了关爱儿童特别是女童教育、安全、健康资助体系，是女童帮扶领域的标杆性公益项目。

6月13日，由中华全国妇女联合会指导、中国儿童少年基金会主办、中诚公益创投发展促进中心承办的“春蕾计划”青春期教育项目在京启动。该项目以10-14岁儿童少年为主要受益目标群体，旨在通过打造系统、科学的青春期教育内容，形成学校、家庭、社会相结合的青春期教育协同体系，促进广大儿童少年的全面发展。

中国儿基会秘书长朱锡生指出，作为“春蕾计划”的延伸，青春期教育项目将针对女童青春期的关爱教育、关爱保护开展工作。“我们将充分整合各类媒体和社会资源，为广大儿童、家庭和学校，尤其是贫困地区的青少年，提供各类生动有趣、符合实际需求的宣教内容，构建积极正向的教育环境，提供切实有效的专业指导。”

中关村第二小学副校长刘轶宁在发言中谈到，小学中高年级学生正是青春期准备阶段，但由于教师普遍缺少完备的青春期教育资料，难以对学生进行科学系统的青春期教育。因此，由专业团队倾力打造的“春蕾计划”青春期教育项目是十分重要且必要的。

启动仪式上，爱心企业恒安集团向中国儿童少年基金会捐赠712万余元款物，用于项目首年的开展。恒安集团女性健康产业发展部总裁许自淡表示，我们将秉承不忘初心的理念，关注孩子们的爱好和成长，用孩子们最爱的动画人物作为青春知识传输的纽带，将青春活力积极向上的能力赋予给孩子们。

领导嘉宾为项目专委会的专家代表颁发聘书，同时授予演员蓝盈莹、演员马丽“春蕾计划”青春期教育项目爱心大使称号，同时为清华大学生命学院博士研究生江梦南颁发“梦想导师”聘书。

项目专家组组长、北京大学心理与认知科学学院教授苏彦捷介绍了项目的知识体系，包括个体层面、社会与家庭层面，涵盖生理教育、心理教育、儿童保护与社会家庭教育等内容。项目专委会专家、知名心理专家王建一为现场的孩子们带来了一场主题为“好性格·好孩子”的公开课，为青春期孩子指点迷津。

据悉，“春蕾计划”青春期教育项目首年将会面向全国五省市的学校赠送三万个“你好女孩”守护包。“春蕾计划”青春期教育项目计划在2019年~2023年的五年间制作发放50万册宣教手册、100个知识条漫、15个课程、15个动画、25个专家录播课，至少惠及15个省份、75个城市、750所学校，累计650万人次受益。

(责编：李圆征(实习生)、常红)