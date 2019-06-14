中马继续推动“两国双园”建设

新华社吉隆坡6月14日电（记者林昊 郁玮）中马“两国双园”联合合作理事会第四次会议14日在马来西亚首都吉隆坡举行，双方讨论了位于中国广西的中马钦州产业园和位于马来西亚彭亨州的马中关丹产业园发展情况，一致同意在促进“两国双园”发展方面加强合作。

会议由中国商务部部长助理李成钢、广西壮族自治区副主席费志荣和马来西亚贸工部副部长王建民、彭亨州州务大臣罗什迪共同主持。

李成钢表示，中马两国领导人非常重视“两国双园”建设，在两国政府大力支持和地方政府积极推动下，“两国双园”建设取得令人瞩目的成就。中方将与马方一道，落实高层共识，对接双方发展战略，统筹制定“两国双园”中长期发展规划；推动园区创新发展，优化营商环境；完善工作机制，加强工作协调；加大交流宣介，提升综合影响，把“两国双园”进一步打造成中国扩大开放和马来西亚吸引中国企业投资的平台。

王建民表示，马方愿在推动“两园”发展上与中方保持沟通与合作，将其建成“一带一路”合作项目的典范。

理事会会议后，双方共同举行记者会。李成钢表示，中国经济总体发展良好，稳中有进，有足够强的韧性，也有足够大的发展空间。当前，中国和马来西亚共同推进“两国双园”建设，就是在保护主义和单边主义盛行的大背景下坚持开放，实现互利共赢。

费志荣表示，“两国双园”机制具有广阔发展前景，广西将深入落实两国领导人达成的共识，进一步加大支持力度，按照本次理事会达成的共识努力打造“两国双园”2.0升级版。

马方表示，马来西亚期待推动与中国的经贸合作，包括参与“两国双园”建设。马来西亚各级政府将继续为投资者提供支持，期待更多企业落户。

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