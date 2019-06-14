外交部召见美国驻华使馆临时代办就美方对香港特区政府修例的不负责任言行提出严正交涉

新华社北京6月14日电 外交部副部长乐玉成14日紧急召见美国驻华使馆临时代办傅德恩，就美方对香港特区政府推进修订《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》的不负责任言行提出严正交涉。

乐玉成指出，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力插手置喙。近来美方一些高级官员频频就特区政府推进修例说三道四，横加干预，中方对此强烈不满和坚决反对。我们敦促美方客观公正看待香港特区政府依法修例，切实尊重特区政府正常的立法进程，立即停止以任何形式干预香港事务，不做任何损害香港繁荣稳定的事。中方将视美方行动作出进一步反应。

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