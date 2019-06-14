人民网>>国际

外交部召见美国驻华使馆临时代办就美方对香港特区政府修例的不负责任言行提出严正交涉

2019年06月14日21:23  来源：新华社
 

　　新华社北京6月14日电 外交部副部长乐玉成14日紧急召见美国驻华使馆临时代办傅德恩，就美方对香港特区政府推进修订《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》的不负责任言行提出严正交涉。

　　乐玉成指出，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力插手置喙。近来美方一些高级官员频频就特区政府推进修例说三道四，横加干预，中方对此强烈不满和坚决反对。我们敦促美方客观公正看待香港特区政府依法修例，切实尊重特区政府正常的立法进程，立即停止以任何形式干预香港事务，不做任何损害香港繁荣稳定的事。中方将视美方行动作出进一步反应。

(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved