印度空间机构宣布计划建空间站

6月12日，在印度班加罗尔，印度空间研究组织负责人西旺在发布会上讲话。 据印度空间研究组织负责人西旺介绍，印度计划完成首次载人航天飞行任务后从2022年开始着手建设该国首个空间站，建成后可供宇航员在其上停留工作15至20天。印度其他列入日程的航天项目还包括第二个月球探测器“月船2号”以及太阳和金星探测器等。西旺介绍说，“月船2号”探测器将携带14个有效载荷或研究装置，定于今年7月15日发射，它将于今年9月6日或7日在月球阴影区着陆。 新华社发

新华社新德里6月14日电 印度空间研究组织负责人西旺13日说，印度计划完成首次载人航天飞行任务后从2022年开始着手建设该国首个空间站，建成后可供宇航员在其上停留工作15至20天。

西旺在当日召开的发布会上宣布了印度一系列航天计划。西旺说，在完成首次载人航天飞行任务后，印度首个空间站计划从2022年开始的5至7年内发射，这个预计重约20吨的空间站将被安放在距地表400公里处的近地轨道，可用于微重力实验等研究。

据介绍，印度首次载人航天飞行任务定于2021年12月执行，届时将把两至三名宇航员送至近地轨道，并完成5至7天飞行。

6月12日，在印度班加罗尔，月球探测器“月船2号”的科研人员在工作中。 新华社发

印度其他列入日程航天项目还包括第二个月球探测器“月船2号”以及太阳和金星探测器等。西旺介绍说，“月船2号”探测器将携带14个有效载荷或研究装置，定于今年7月15日发射，它将于今年9月6日或7日在月球阴影区着陆。名为“阿迪蒂亚 L-1”的太阳探测器计划2020年上半年发射，将被用于研究日冕等现象。金星探测任务计划在两至三年内执行。

印度在太空研究领域具备一定实力。印度曾于2008年10月成功发射该国首个月球探测器“月船1号”，它携带11个有效载荷，获得大量图像和探测数据。2018年，美国科学家通过分析“月船1号”月球探测器发回的数据确认月球南极存在水冰，月球南极的科学、经济和战略价值因此大幅提升。

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