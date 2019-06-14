印度北方邦暴雨致13人死亡

新华社新德里6月14日电 据印度报业托拉斯14日报道，印度北方邦13日遭遇暴雨袭击，造成至少13人死亡，上百间房屋倒塌。
据报道，北方邦的西达尔塔·讷格尔地区有4人死亡，代奥里亚地区有3人死亡，伯利亚地区有2人死亡，其他地区也有人死亡。
印度气象部门表示，未来48小时内，北方邦仍可能出现降雨或雷暴天气。
印度是自然灾害多发国家。特别是进入盛夏，随着雨季来临，印度各地洪水、泥石流等自然灾害时有发生。
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