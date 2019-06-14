新华社莫斯科6月14日电 专访：能源合作是俄中经贸合作的“火车头”——访俄罗斯石油公司总裁谢钦

新华社记者张骁

俄罗斯石油公司（简称俄石油）总裁谢钦日前在接受新华社记者专访时表示，俄罗斯是中国最重要的石油进口国之一，中国是俄石油最重要的市场之一。能源合作是俄中经贸合作的“火车头”。

“10多年来，两国能源领域合作项目在双方经贸合作中发挥着‘火车头’带动作用。”谢钦高度评价俄中能源合作。在他看来，中俄乌德穆尔特石油股份公司、俄罗斯东西伯利亚-太平洋石油管道的顺利运营等大型项目在两国合作中起到关键示范作用。

谢钦说，去年，俄中双边贸易额突破1000亿美元，其中能源贸易额贡献良多。

“俄中能源合作已逐步成为影响国际能源市场发展的有利因素。”谢钦说，提高原油采收率、油井钻探和开采油田是较有前景的合作领域。

谢钦同时肯定了合作机制对两国能源合作起到的积极作用。他说，俄中能源商务论坛拓宽了两国合作领域，为两国企业提供了合作平台，有助于启动新的大型能源项目。

谢钦介绍说，去年11月在中国北京举行了第一届俄中能源商务论坛。今年6月第二十三届圣彼得堡国际经济论坛期间举办了第二届俄中能源商务论坛，共有100多家银行、能源、汽车制造、交通等领域的俄中企业参与其中。两届论坛期间共签署33项协议，显示双方迫切希望推动能源领域合作项目进一步发展。

谢钦表示，随着中国经济增长，中国对石油的需求日益增长，俄方有能力向中方稳定提供石油和天然气。他强调，俄罗斯和中国深度协作有助于保持当前经济增速，两国合作将共同推动地区经济发展。

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