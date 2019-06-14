新华社北京6月14日电 特稿：和中国一起走向星辰大海——联合国外空委会议关注中国空间站与北斗系统

新华社记者

即将在太空闪耀的中国空间站，会迎来首批来自17个国家的国际合作实验项目；已经发射多颗卫星的北斗系统，正在为90多个国家提供导航等服务……

正于维也纳举行的联合国和平利用外层空间委员会第62届会议上，中国的空间站和北斗系统成为人们关注的焦点，彰显中国愿与世界一起走向星辰大海，推动构建外空命运共同体。

史无前例开放的空间站

本届会议期间，中国载人航天工程办公室和联合国外层空间事务办公室12日联合宣布，来自17个国家的9个项目从42项申请中脱颖而出，成为将在2022年前后完成建造的中国空间站上的科学实验首批入选项目。

中国与联合国外层空间事务办公室合作，为联合国所有会员国提供使用中国空间站的机会。联合国外层空间事务办公室主任西莫内塔·迪皮波说，联合国此前与其他一些太空机构有过类似合作，但没有任何一项协议的包容程度能与此相比，她称中国开放空间站是一个“伟大范例”。

中国空间站此次开放体现在两个方面。首先，邀请对象覆盖全球，联合国所有会员国都能提出申请；第二，评审专家也兼容并蓄。迪皮波告诉记者，在评审人员中，不仅有联合国与中国的专家，也有欧洲和美国太空机构的专家。

最终选中的项目来自17个国家，其中不仅有发达国家，还有发展中国家。比如名为“高性能微两相冷却系统的空间应用”的项目，就由意大利罗马萨皮恩扎大学、肯尼亚马查科斯大学等机构联合申请并实施。

“这史无前例，令人激动，将给很多没有机会进入太空的国家提供机会。”英国皇家天文学会前会长、莱斯特大学空间与地球观测研究所所长马丁·巴斯托评论说。他指出，现在国际空间站上的实验机会通常只限于其合作伙伴，其国际化程度“存在局限”。

全球共享的北斗导航

一场名为“中国古代导航展——从指南针到北斗”的展览也在本次会议期间举行。与古代的指南针被许多地区的人用于大海导航一样，今天的北斗系统服务也已经为全球多国用户共享。

据介绍，北斗系统从2012年开始向亚太地区提供服务，自主的芯片、板卡和模块已经应用于导航、测绘、精准农业等诸多领域；北斗已开始向“一带一路”沿线90多个国家提供服务，用户数量达到“亿级以上”水平；去年年底，北斗三号基本系统建成，开始提供全球服务，覆盖范围进一步扩大……

中国卫星导航系统管理办公室副主任马加庆告诉记者，中国今年预计将发射6到8颗北斗三号卫星，明年发射2到4颗卫星，从而全面完成北斗三号系统建设，为全球用户提供精度更高的服务。

目前全球有多个卫星导航系统，对于这些系统之间的关系，迪皮波对新华社记者说，相比只有一套系统，多种系统的兼容共存实际上提高了可靠性。从技术角度看，这对用户来说是巨大的优势。

迪皮波说，联合国外层空间事务办公室的一个任务就是帮助全球特别是发展中国家使用卫星数据，使用已有的太空基础设施，中国的北斗系统是这个构架的“一大支柱”。

构建外空命运共同体

无论是中国开放的空间站，还是与全球共享的北斗系统，都体现了中国在利用外太空时与世界携手合作的精神。

实际上，在2018年召开的纪念联合国探索与和平利用外层空间会议50周年高级别会议通过的成果文件就采纳了中国提议，呼吁“在和平利用外空领域加强国际合作，以实现命运共同体愿景，为全人类谋福利与利益”。

在12日宣布中国空间站科学实验入选项目时，中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表、特命全权大使王群说，中国空间站国际合作生动诠释了多边主义，充分体现了开放包容，并始终致力于可持续发展，是推动构建外空命运共同体的鲜活写照。

外空命运共同体愿景既和联合国《外空条约》确立的“探索和利用外空应为所有国家谋福利和利益”等目标和宗旨一脉相承，又契合保护外空环境、促进外空活动和社会经济可持续发展的当代需要，反映了国际社会的普遍诉求。

联合国和平利用外层空间委员会长期可持续发展工作组前任主席彼得·马丁内斯对记者说，太空探索的持久影响之一就是鼓励国际合作，空间领域的成果理应为全人类所共享，所以，某些有能力的国家为其他国家——特别是发展中国家提供机会，将帮助提升全球空间技术的整体水平，并且增强国际合作。（参与记者：黄堃、赵菲菲、王子辰、于跃）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)