吉尔吉斯斯坦留学生：为中吉密切交流努力学习

在海南大学，努力学习更多知识，毕业后致力于参与中吉经贸、文化交流，已成为27名吉尔吉斯斯坦留学生的共识。

留学生安心是海南大学旅游管理学院的硕士研究生，在海南学习已经3年。她说，之所以选择学习汉语、留学中国，是因为家乡比什凯克的中国人越来越多，公交车上总能遇到会汉语的人，她敏锐地发现，到中国去学习中国的文化和经济发展经验，毕业后可以拥有更多就业机会。

3年来，安心十分认真地学习中国文化，先后学习了古筝、太极拳、武术、茶艺等，认真参与中吉文化交流活动，比如组织本国留学生在校园内举办“世界大不同”国家主题文化沙龙，向同校师生们介绍和展示吉尔吉斯斯坦的历史文化、民族风俗、音乐舞蹈和传统美食，也组织同学们走进海口拦海社区，和社区群众一起包粽子、跳竹竿舞，体验中国的端午文化。

在专业学习上，安心认真学习旅游管理知识，特别是深入研究中国乡村旅游发展实践。她说，吉尔吉斯斯坦风光如画，但旅游产业发展缓慢，特别是广大的农村旅游开发十分滞后。“多研究和积累一些乡村旅游发展经验，就能多为吉尔吉斯斯坦乡村旅游发展出谋划策。”安心感叹，中国发展日新月异，每一次跟随导师到乡村调研，都能发现新的变化，在经过旅游开发的海南乡村，老百姓都过上了富足的生活。

“我毕业后要去广州做中吉服装贸易生意。”海南大学商务经济专业本科留学生别卡的留学目标更加明确。别卡说，中国提出“一带一路”倡议后，他在广州做牛仔裤生意的叔叔力劝他来中国留学，因为过去5年来，两国经贸交流日益密切，中国提供的“一带一路”政府奖学金也让他和同学们获得了来中国留学的机会。

别卡的同班同学白雪也是在中国“一带一路”政府奖学金的资助下来海南大学留学的，虽然尚未确定自己的职业方向，但她明确，大学本科毕业后还要在中国读硕士研究生，掌握更多中国文化和国际贸易知识，为今后中吉经贸交流做努力。（记者赵叶苹）

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