中国援吉灌溉系统工程有望提前建成

记者从中铁五局了解到，中国援助吉尔吉斯斯坦灌溉系统改造项目进展顺利，目前完成整个项目进度的27%，有望提前完工。

据了解，中国援吉灌溉系统改造项目是在“一带一路”框架下开展并实施的务实合作项目，由中铁五局承建，主要包括引水枢纽、干渠、农田灌溉网络和附属设施等新建、维修和改扩建工程，于2018年5月3日正式开工，工期36个月。

该项目共分3个灌区，1号灌区位于巴特肯州巴特肯区，由16.4公里主干渠、29.9公里支渠及配套水利设施构成。2号、3号灌区分别位于伊塞克湖州伊塞克湖区、通伊区，由21.3公里主干渠、19.0公里支渠和配套水利设施构成。

中铁五局吉尔吉斯斯坦水利灌溉项目负责人张亮说：“现在完成了整个项目进度的27%，工程质量和进度是可控的，我们应该有希望能够提前完工。”

据了解，吉尔吉斯斯坦是传统的农业国家，灌溉系统有待进一步完善。中国援吉灌溉系统改造项目采取机械化作业、滑模机一体成型法的新工艺进行施工，极大地提升工作效率，缩短项目工期。

项目建成后，可为吉尔吉斯斯坦增加灌溉面积2310公顷，提高11100公顷土地的供水保证率，将有效促进沿线种植业、畜牧业的发展。（记者蒋成）

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