巴基斯坦参议院外交委员会主席：“美国优先”政策只会让美国孤立

巴基斯坦参议院外交委员会主席穆沙希德·侯赛因日前接受新华社记者书面专访时表示，“美国优先”政策不会奏效，只会让美国孤立。
侯赛因说，21世纪是全球化时代，以开放、多边主义和自由贸易为基础，有明确的游戏规则，“美国政府发起的贸易战，将成为一场无法取胜的战争”。
“正如中国领导人所说的那样，搞保护主义如同把自己关进黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气，”侯赛因说，“贸易战对美国不利，对世界经济也不利。”
侯赛因认为，中国政府在不久前发布的《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，是公正、实事求是的。他说：“这场贸易战由美国政府单方面发起，在中美双方磋商过程中，美方不断推翻双方已达成的共识，这种套路手法是其滥用关税壁垒手段的一部分。”
侯赛因认为，中国坚定维护自身核心利益的原则立场，为广大发展中国家树立了不惧威胁和恫吓的良好榜样。（记者蒋超）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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