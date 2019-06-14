德国多家智库下调德国经济增长预期

德国多家知名经济研究机构13日宣布下调德国经济增长预期，并表示当前国际贸易紧张局势对德国经济构成“显著风险”。

德国基尔世界经济研究所当天发布报告，将德国2019年经济增长预期从1%下调至0.6%。德国经济研究所观点相对比较乐观，认为德国经济可以经受不确定环境带来的挑战，但也把2019年德国经济增长预期下调0.1个百分点至0.9%。德国哈雷经济研究所尽管没有下调预期，但预计德国经济2019年增速仅为0.5%。

三家智库均表示，当前国际贸易紧张局势对德国这样的出口导向型国家经济发展构成“显著风险”。

德国基尔世界经济研究所专家斯特凡·库特斯表示，国际贸易紧张局势再度升级或进一步波及欧盟市场，都可能对德国经济乃至世界经济构成“重大下行风险”。

最新数据显示，今年初以来，德国工业新订单增速放缓，4月工业产出环比下降1.9%。德国联邦经济和能源部预计，随着商业环境持续恶化，今后几个月德国工业产出将持续低迷。今年一季度，德国国内生产总值环比仅增长0.4%。（记者朱晟 李萌）

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