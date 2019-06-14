调查显示多数经济学家认为美联储将降息

美国《华尔街日报》13日公布的调查结果显示，超过四分之三的受访经济学家预计美联储下一步将降息，多数人预计美联储将在今年9月之前降息。

调查结果显示，在接受调查的46名经济学家中，仅有两人预计美联储将在6月18日至19日的货币政策会议后降息，但近40%的受访者预计美联储将在7月份会议上采取行动，还有约30%的受访者认为降息可能在9月份。

根据经济学家的预估中值，联邦基金利率目标区间将在2019年底降至2.12%，并到2020年底进一步降至1.96%。这意味着，经济学家预计美联储或在今年和明年分别下调一次利率。

牛津经济咨询社首席美国经济学家格雷戈里·达科认为，美联储将继续维持目前利率水平至9月份，届时美联储将降息，幅度为0.25个百分点。他表示，对全球制造业和美国房地产市场的担忧，以及贸易紧张局势的溢出效应，是美联储今年秋季降息的主要原因。

自去年12月份以来，美联储一直将联邦基金利率目标区间维持在2.25%至2.5%。今年初，美联储官员表示将在调整利率政策时保持“耐心”。但是，随着贸易紧张局势升级、全球经济增长放缓以及美国经济出现降温迹象，美联储立场已发生改变。美联储主席鲍威尔日前表示，美联储将采取适当措施以保证美国经济持续扩张。外界认为，这是暗示可能降息。（记者许缘）

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