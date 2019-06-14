工行定点扶贫项目入选全球减贫优秀案例

人民网讯 近日，在意大利罗马举办的“2019全球减贫伙伴研讨会”上，中国工商银行四川南江县定点扶贫项目——南江县黄羊养殖产业扶贫，入选全球减贫最佳案例。

“全球减贫案例征集活动”由世界银行、联合国粮农组织、国际农业发展基金、联合国世界粮食计划署、亚洲开发银行、中国国际扶贫中心和中国互联网新闻中心联合发起，面向全球征集原创优秀减贫案例。活动期间，共收到减贫案例820篇，涉及30多个国家，今年首批公布优秀案例24个，工行案例是其中之一。

黄羊养殖产业扶贫是工行在南江县探索的一种可持续扶贫模式。该模式分为“借羊还羊”和“托管代养”两种方式。“借羊还羊”是指由工行出资购买优质能繁母羊，并“借”给村里有养殖意愿和能力的贫困户饲养，养殖收益归贫困群众所有，养殖两年后贫困户再将所借黄羊“还”给村集体，再由村集体“借”给其他贫困群众饲养，滚动发展。此外，工行积极倡导项目村引进专业养殖大户，集中对黄羊“托管代养”，没有养殖能力的贫困户可以入股分红。通过这一模式，壮大了一批养殖大户、养殖专业合作社，推动了南江黄羊产业规模化、专业化发展。截至目前，工行南江县定点扶贫工作组先后发放南江黄羊4000多只，帮助南江县近700名贫困群众通过“借羊还羊”走上了脱贫致富之路，贫困户户均每年增加纯收入近2000元。

近年来，为了解决脱贫攻坚中“脱贫不可持续、脱贫后又返贫”的难题，工行将产业扶贫作为抓手，发挥金融资源优势，探索推出了多种产业扶贫模式。其中，工行在四川定点扶贫地区相继开展了金阳花椒、通江土猪、南江黄羊、万源黑鸡等多个种养殖项目，有效带动了当地贫困群众脱贫致富。

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