约翰逊被曝表里不一 工党阻止“无协议脱欧”遇挫

英国执政党保守党新党首暨下任首相最热门人选鲍里斯·约翰逊12日正式开始为角逐党首拉票，却遭媒体曝光，他就是否让议会休会、以推进英国10月底“无协议脱欧”的公开和私下表态不一致。

最大反对党工党要求下院议员掌控本月25日议程的动议同一天遭否决，意味着工党阻止“无协议脱欧”的最新尝试遇挫。

【搁置议会？】

英国保守党10名竞选人角逐首相特雷莎·梅留下的党首位置。曾出任外交大臣和伦敦市长的约翰逊赶在议员首轮投票前一天启动拉票活动。

约翰逊12日发表竞选演讲，说他并非瞄准“无协议脱欧”，但把它视作一项“关键”谈判工具，英国应为“无协议脱欧”做好准备。他同时警告延期“脱欧”对保守党构成的政治风险，“拖延意味着失败。拖延意味着（工党领导人杰里米·）科尔宾”上台。

英国《泰晤士报》报道，约翰逊在演讲现场没有正面回应如何兑现10月31日按期“脱欧”的承诺。

就是否让议会休会、以避免“脱欧”进程受到干预，约翰逊先前多次公开反对，以争取保守党内广泛支持。他当晚同样告诉下院议员，这一选项缺乏吸引力。

然而，3名消息人士向《泰晤士报》证实，约翰逊上周晚些时候私下告诉欧洲研究组织成员，不排除让议会休会的可能性，同时支持这一“疑欧”派组织的“可控无协议脱欧”方案。消息人士中有1人为另一名竞选人助选。

作为英国新首相最热门人选，约翰逊近来行事低调，鲜少高谈阔论。按照《泰晤士报》的说法，这似乎让他成功避开不少陷阱。另外两名党首竞选人多米尼克·拉布和迈克尔·戈夫分别因“议会休会”言论和“坦承吸毒”招致舆论攻击。

英国广播公司报道，内政大臣赛义德·贾维德同样选择12日开始拉票，主张保守党不应再选择“同一批圈内老人”，而是需要“新一代”领袖。他认定约翰逊已是“明日黄花”。

【党派优先？】

同一天，工党发起的动议以309票反对、298票支持的微弱劣势遭议会下院否决，致英国“无协议脱欧”风险显著增加。英镑汇率当天应声下跌。如果动议获通过，下院议员可在25日就避免英国10月底“无协议脱欧”立法。

尽管动议受到自由民主党、苏格兰民族党和威尔士民族党等党派支持，保守党的政治盟友北爱尔兰民主统一党选择站在执政党一边，致使动议遭否决。保守党和工党分别有10人和8人在表决时“反水”。

英国广播公司报道，工党领导人科尔宾在表决结束后朝保守党议员大喊：“你们9月就不会欢呼了。”工党影子内阁“脱欧”事务大臣基尔·斯塔默则“决心赢得战斗”，说“仍有其他程序性机制可以利用”。“这只是开始，不是我们阻止‘无协议脱欧’的结束。”

路透社报道，英国不少人士担忧“无协议脱欧”对经济和政治造成严重损害。多数下院议员反对英国“无协议脱欧”，但在先前举行的指向性投票中，议员们无法就任何“脱欧”具体方案达成共识。

就“脱欧”主张，保守党内部同样不一致。部分党首竞选人不排除“无协议脱欧”，其他人主张重谈部分“脱欧”协议，以减轻“无协议脱欧”损害。还有人希望“脱欧”延期。

英国财政大臣菲利普·哈蒙德明确反对约翰逊如期“脱欧”的打算，认为“不可能”实现10月31日“脱欧”，约翰逊是把自己“逼到墙角”。他告诉彭博社主办的一场论坛，这样做像是“加速冲向悬崖边”，不符合国家利益。

自民党副党首乔·斯温森指责保守党议员“把党派忠诚置于国家利益之上”。（海洋）（新华社专特稿）

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