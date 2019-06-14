特朗普考虑就“北溪-2”天然气管道项目实施制裁

美国总统唐纳德·特朗普12日警告德国不要依赖俄罗斯能源，说他正在考虑就“北溪-2”天然气管道项目实施制裁。

特朗普当天在白宫会晤波兰总统安杰伊·杜达，告诉媒体记者：“我们向德国提供保护，俄罗斯却从德国获得数以十亿计美元。”

“北溪-2”项目旨在铺设一条长1225公里的天然气管道，把天然气从俄罗斯经由波罗的海海底输送到德国，建成后将使现有“北溪”天然气管道输送能力翻倍。项目由俄罗斯天然气工业股份公司牵头，50%的资金来自德国尤尼珀公司、巴斯夫公司温特斯哈尔分公司、英荷壳牌石油公司、法国昂吉集团和奥地利国家石油公司等欧洲企业。

特朗普警告，如果“糟糕”的事情发生，“北溪-2”项目可能会让德国成为俄罗斯的“人质”。俄罗斯曾经在与乌克兰就“过境费”发生争端时停止输送经由乌克兰输往欧洲的天然气。

波兰、乌克兰担心俄罗斯将减少或停止经由两国向欧洲输送天然气，承受经济和地缘政治损失，因而和美国以及其他一些国家反对这一项目。

德国政界人士和能源企业支持“北溪-2”，缘由是德国作为欧洲最大经济体正在寻求摆脱对煤炭和核电的依赖，需要稳定的天然气供应。

美国能源部长里克·佩里5月说，美国在“不久的将来”将制定法律，制裁参与这一项目的企业，包括欧洲企业。分析人士说，美国不希望欧洲与俄罗斯改善关系，同时希望欧洲进口更多美国产液化天然气。

美国液化天然气企业已经与欧洲国家签订一些长期协议，但美国供气的价格高于俄方价格。

波兰石油天然气公司代表12日早些时候在白宫与美方签订协议，从2023年起每年从美国企业额外购买150万吨液化天然气，使总购买量达到每年350万吨。特朗普和美国能源部说，合同金额大约80亿美元。（王雪梅）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、刘洁妍)