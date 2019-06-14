也门多地遭到多国联军战机空袭

萨那消息：也门胡塞武装13日说，包括首都萨那在内的也门多地当天遭到沙特阿拉伯领导的多国联军战机空袭。目前尚无人员伤亡的报道。
胡塞武装通过其控制的马西拉电视台说，该武装位于萨那和西南部扎马尔省的数个军营，及其控制的西北部萨达省的一所学校和一处住宅当天遭到多国联军战机空袭。
萨那居民告诉新华社记者，胡塞武装位于萨那北部、西部和东部的3处军营当天遭战机空袭。
多国联军当天通过沙特阿拉伯的阿拉比亚电视台说，多国联军战机当天对胡塞武装的军事目标进行空袭，这些目标是胡塞武装用来存放导弹和武器的设施。
2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后占领也门南部地区，迫使也门总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国发起代号为“果断风暴”的军事行动打击胡塞武装。（记者聂云鹏 王薇）
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