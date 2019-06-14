世界潮流浩浩荡荡不可阻挡

历史车轮滚滚向前，时代潮流浩浩荡荡。

任何国家要想发展，必须遵从历史规律、顺应时代潮流。唯我独尊、逆流而动，终将被历史车轮碾压。

本届美国政府上任以来，频频挑起经贸摩擦，甚至在外交、科技、军事诸多领域不断逆势而为，深刻暴露出其深陷危险的战略迷误。

最根本的迷误，就是逆经济全球化的潮流而动。

（一）“世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的”——历史已经证明并将继续证明，经济全球化的潮流不可阻挡。

人类，正站在历史的“十字路口”。

“同住地球村”，人类的命运从没有像今天这样紧密相联，各国的利益从没有像今天这样深度融合。然而，随着逆全球化和霸权主义、强权政治抬头，国际社会面临的挑战也与日俱增。

令人吃惊的是，挥舞保护主义大棒的主角，不是别的国家，居然是一贯标榜“国际责任”、自诩经济全球化倡导者的美国！

“我曾经在美国学习经济全球化与国际贸易，但我们今天看到的一切都颠倒过来了。美国正在退缩。”黎巴嫩中国阿拉伯合作与发展协会主席卡西姆·特法利直言。

“打着维护本国利益、劳工利益幌子，试图扭转全球化进程的举动，既不能解决国内问题，又损害美国长期构建的国际形象。”这是美国经济学家的评论。

“万物得其本者生，百事得其道者成。”显然，美国的一些人，对经济全球化的大道有的迷糊不清，有的干脆视而不见，很需要“补补课”。

经济全球化，是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果。马克思指出：“商品就其本身来说是超越一切宗教、政治、民族和语言的限制的。”亚当·斯密也提出，专业化分工是提高劳动生产率的终极源泉。大卫·李嘉图的比较优势原理，则奠定了现代贸易理论的基础。

工业革命推动人类生产方式从手工业生产迈向机器大工业生产，引起广泛社会分工，商品交换不断扩大，形成全球市场，使世界各国经济紧密相连。

经济全球化为什么不可阻挡？商品的本性、市场的本性，造就了经济的全球化。本国的市场满足不了，商品就要在全球寻找买家，这是没法阻挡的；本国的成本逐渐高企，就要在全球寻找洼地，这也是没法阻挡的。构建全球供应链、产业链、价值链，不是哪些人、哪些国家人为造出来的。美国一些人想要人为打乱这些链条，注定不会成功。

苹果手机的生产和销售，就是经济全球化发展规律的一个生动缩影。苹果的研发和设计，可能是在美国完成的，其零部件则来自日本、欧洲、韩国等地，最后在中国完成整机组装，再通过其庞大销售网络销往世界各地。可以说，没有商品、资本、技术、信息等跨疆界流动，就没有今天的苹果公司。

经济全球化给世界各国带来实实在在的利益。“想象在地球另一端的人们，期待吃到我的樱桃，就有了继续加油的动力。”美国农场主皮特·维尔布鲁格在华盛顿州的农场摘下樱桃，通过中国电商平台销售，只需48—72小时就能送到中国消费者手中。

维尔布鲁格们的“全球化故事”告诉世人，全球供应链在新技术助力下，可以创造更多机遇。

一个举世公认的事实是，以自由贸易为核心的经济全球化，促成了贸易大繁荣、投资大便利、人员大流动、技术大发展，使各国人民受益匪浅。

在上世纪90年代兴起的新一轮经济全球化浪潮中，新产业、新业态、新动能不断涌现，有力推动了世界经济繁荣发展。统计显示，1990年到2000年，世界经济的年均增速为4.05%；如果把时间维度扩展为1990年到2010年，世界经济的年均增速则加快至5.51%。

看未来，经济全球化仍是不可逆转的大势。

经济全球化曾被人们视为阿里巴巴的山洞，现在又被一些人看作潘多拉的盒子。发展失衡、治理困境、数字鸿沟、公平赤字……全球化进程中，确实出现了一些问题。

“不能一遇到风浪就退回到港湾中去，那是永远不能到达彼岸的。”我们要正视并共同合作解决这些问题，不能因噎废食，动辄采取保护主义、单边主义措施，不能采取以邻为壑的自私做法。

（二）谁拒绝这个世界，定会被这个世界所拒绝。令人遗憾的是，美国一些人却无视世界潮流，在逆全球化道路上越走越远。

他们一再抛出“吃亏论”，公然声称“美国主义而不是全球主义将成为我们的信条”“全球化带给美国千千万万工人的只有贫穷和悲伤”。

美国真的吃亏了吗？事实上，美国是经济全球化最大的受益者。贸易逆差并不等于“利益逆差”，美国凭借在资本、技术上的优势，占据全球价值链顶端，通过进口大量质优价廉的产品，维持较低的通胀率。牛津研究院估计，美国自中国进口的低价商品，在2015年帮助美国降低消费物价水平1%—1.5%。

他们竭力充当“搅局者”，“退群”、筑墙、加征关税、打贸易战、发布出口管制“实体名单”。这些异动，无非是想把国内矛盾的“锅”甩给经济全球化，牺牲他国利益来谋求一己之利。

他们无视产业转移和国际分工背后的经济定律，妄图创造所谓的“新规律”。

幻想使出“蛮力”就能把制造业全部搬回美国，可能吗？德国《南德意志报》最近刊文指出，“恰恰在美国，倒退是完全不可能的。”——想自己生产进口的那些产品，首先要重新拥有劳动力大军。现实是，美国许多地区正受到劳动力短缺困扰。

美国一些人逆势而动的政策，正在威胁全球经济增长。今年6月，世界银行预计今年全球经济增长将进一步降至2.6%，贸易关系持续紧张是主要下行风险之一。一季度美国工业产值同比下降2.1%，4月又较3月下降0.5%；去年美国农民净收入同比下降16%，跌至国际金融危机发生时的水平。

“拒绝全球化就是拒绝太阳升起。”美国资深记者乔治·帕克曾发出警告。阻挡经济全球化发展，人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，让世界经济的大海退回到一个一个孤立的小湖泊、小河流，是不可能的，也终将被全球化的大潮冲得粉碎。

（三）“当今时代，各国是相互依存、彼此融合的利益共同体，开放包容、合作共赢是唯一正确的选择”——历史已经证明并将继续证明，共同发展的潮流不可阻挡。各国人民对幸福美好生活的追求，是谁都无法剥夺的权利。

发展中国家要加快发展、摆脱贫困，发达国家也要谋求“再发展”。“一花独放不是春，百花齐放春满园”，促进共同发展，是绝大多数国家的愿望和要求。

只有共同发展，世界才能持久繁荣。

世界人民求发展求合作求繁荣的迫切需要，是世界经济前进的最大动力。当今世界，各国相互依存、休戚与共。全球经济的持续发展，不可能建立在一批国家越来越富裕而另一批国家却长期贫穷落后的基础之上；发达国家的“再发展”，不可能长期建立在多数发展中国家贫困落后的基础之上。试问，没有广大发展中国家的发展，发达国家哪来巨大市场和大把投资机会？又怎能通过国际产业梯度转移，拓展自身发展空间？

每个国家都有维护本国利益的愿望和权利，然而，这种愿望如果是通过“你失我得、你输我赢甚至是你亡我存”来实现，就会深陷泥沼。没有平等互利、共同发展的坚实基础，某些国家即使得到一时之利，也注定是昙花一现。

只有共同发展，才能应对共同挑战。

放眼全球，物质技术水平已高度发达，但发展不平衡、不充分问题仍普遍存在。一个令人揪心的数字是，全球还有7亿多人生活在极端贫困中。

“你好我好大家好”。每个国家在谋求自身发展的同时，也应积极携手他国共同发展，让更多人享有富足安康。

和平赤字、发展赤字、治理赤字摆在全人类面前，环境问题、能源问题等凸显全球性，没有哪个国家能独善其身，也没有哪个国家能独自应对，单打独斗只会按下葫芦浮起瓢。国际社会日益成为一个你中有我、我中有你的命运共同体。

（四）一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展。然而，在共同发展的潮流面前，美国一些人却出现“选择性失明”。

他们陷在“弱肉强食”的死胡同里不愿自拔，被“赢者通吃”的幻觉遮住双眼，说到底无非是只想自己单赢，不想各国共同发展。

美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯一针见血地指出，美国政府一意孤行，采取极端主义政策，蓄意破坏国际规则，这是根深蒂固的“美国例外论”在作祟。

美国真的可以例外吗？

事实证明，美国的种种“有毒”观念和危险做法，并不能让自己“例外”地不受损失。美国商会等机构发布的报告显示，受中美经贸摩擦影响，2019年及未来4年美国国内生产总值将可能每年减少640亿至910亿美元，约占总额的0.3%—0.5%。如果美国对所有中国输美商品征收25%关税，未来10年美国国内生产总值将累计减少1万亿美元。

得道多助，失道寡助。“吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子。”

2018年的第七十三届联合国大会一般性辩论上，绝大多数联合国会员国批评美国大搞保护主义，加剧贸易摩擦。各国明确主张切实采取集体行动，维护多边贸易体系，呼吁美国顺应潮流，回归正轨。如果美国一些人不撞南墙不回头，最终只会四面树敌、到处碰壁、自食苦果。

（五）在你输我赢、零和博弈的思维下，美国一些人张口就是浓浓的火药味。不久前，美国国务院政策规划办公室主任斯金纳公开声称，中美是“文明之间的冲突”。在美国“冷战活化石”、白宫前首席战略顾问斯蒂芬·班农眼中，中国是最危险的敌人，狂妄叫嚣要把中国“打回到第三世界”。不仅如此，还有人妄称“别国发展好了，美国就要遭殃”“中国新时代的来临，就是美国时代的结束”。在他们看来，维持霸权优势，遏制潜在对手，比实现自身高速发展具有更高价值。

美国一些人总是迷信“关税武器万能”，动辄祭起这一武器恫吓他国，然而，这种恫吓注定只能以失败收场。

“关税武器”其实是把双刃剑。美国一些人自认为“关税武器万能”，实际上却是一种“自残式”的博弈策略。尽管美国一些人声称美国在“赚钱”，其实美国的损失将更大。美国国会预算办公室数据显示，2018年最后三个月，美国关税收入增加80亿美元。据此测算，分摊至每个家庭（按照四口之家）不足100美元。而据世界贸易伙伴公司评估，对2500亿美元的中国对美出口商品征收25%的关税，一年将导致美国损失93.4万个就业岗位，家庭每年支出增加767美元。

美国一些人为一己之私，冒天下之大不韪，总是以威胁、对抗而不是协商、对话的方式解决问题，会带来什么？其实历史已给出答案。

1930年，美国胡佛政府出台了《斯穆特—霍利关税法》，大幅提高超过2万种外国商品的进口关税，以期减少进口，出清国内积压产品。然而事与愿违，贸易伙伴国纷纷进行反制，使美国对外出口急剧下降。这一保护主义政策被历史学家认为是使美国深陷大萧条并给全世界带来大灾难的原因之一。

美国智库布鲁金斯学会研究表明，如果全球爆发严重贸易战，经济将重现上世纪30年代的大萧条。国际货币基金组织预计，美国与其他国家进行贸易战所造成的损失，可能会使全球经济增速连续3年降低0.5%，全球GDP将因此损失约4300亿美元。

“历史告诉我们，如果走上对抗的道路，无论是冷战、热战还是贸易战，都不会有真正的赢家。”对立对抗，一言不合就剑拔弩张、拳头相见，最终只能是自取其辱。

（六）美国一些人执迷不悟，执意向中国等国家极限施压，显然打错了算盘，在错误的时间选了错误的对手。没有任何力量能够阻挡中国人民实现梦想的步伐。

历史是最好的教科书。回首来路，新中国成立70年，我们经历多少次艰难险阻，遭遇多少次疾风骤雨，但在中国共产党的坚强领导下，我们把一个个绊脚石踢到了路边，把一个个拦路虎踩在了脚下。从新中国成立之初的一穷二白，到2018年底国内生产总值迈过90万亿元大关；从70年前连一辆拖拉机、一台汽车都造不了，到现在已成为世界制造业第一大国，中国发展成就今非昔比，抵御风险的能力今非昔比。

狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。中国有近14亿人口的巨大市场、4亿多人的中等收入群体，全球最完整的产业体系，丰富的人力资本、丰厚的国土资源——这让中国经济坚如磐石，无惧风雨！

最重要的是，我们有集中力量办大事的制度优势，有万众一心、众志成城的人民支持，这是我们应对风风雨雨的最大信心和底气。今天的中国，怎么可能被无理讹诈吓倒？今天的中国人民，怎么可能在霸凌欺压面前低头？“只要我们保持坚定理想信念和坚强革命意志，就能把一个个坎都迈过去，什么陷阱啊，什么围追堵截啊，什么封锁线啊，把它们通通抛在身后！”

一路风雨兼程，一路砥砺前行。保持“乱云飞渡仍从容”的战略定力，发扬“咬定青山不放松”的坚韧精神，我们必定能战胜各种风险挑战，赢得主动、赢得优势、赢得未来。中华民族伟大复兴的历史进程谁也阻挡不了！

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 01 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)