共谋稳定 共促发展（记者手记）

随着上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议的到来，吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的上合气氛也日益浓重。市中心广场竖立起上合组织标志，街头大屏幕上，滚动播放着有关上合组织活动的视频。比什凯克市民期待的“国家今年最重要的大事”正在到来。

如果用一个词来形容当地民众与上合组织的关系，用“休戚与共”毫不为过。在这里采访的几天里，当地人和平安宁的生活令人印象深刻。老人在鲜花盛开的街心公园悠闲地聊天，孩童在喷泉旁嬉戏打闹，不少餐馆和酒吧营业到深夜还人头攒动。这种安宁正是上合组织给地区各国民众带来和平、稳定和发展红利的体现。成立18年来，上合组织在互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”指引下，着力推进安全、经济、人文领域合作，为促进地区稳定和繁荣发挥了不可替代的重要作用，也让命运共同体意识日益深入人心，成为推动上合组织发展的强大动力。

如今，上合组织成员国经济总量占全球20%以上，人口约占全球一半，是世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织。吉尔吉斯斯坦是上合组织创始成员国，在这里采访，能够明显感受到上合组织在当地人心中的分量。有人会兴奋地谈起见证上合组织的成立，将参与推动该组织的成立视为人生最宝贵的经历；有人出席过上合组织有关会议，对参与推动其发展充满热情。不少人表示，在当前单边主义和保护主义抬头、不稳定性不确定性增加的国际背景下，希望上合组织不断发展壮大，为维护地区安全、推动共同发展提供持续动力，为推动世界和平发展、维护国际公平正义作出更大的贡献。

上合组织是地区人民共同的家园，其未来发展有赖于凝聚起地区最广大民众的力量，打造更加紧密的上合组织命运共同体。在去年的青岛峰会上，各方共同描绘了上合组织进入历史新阶段的发展蓝图，确立了齐心协力构建上海合作组织命运共同体的前进方向，发出了“同呼吸、共命运”的时代强音。

打造更加紧密的上合组织命运共同体，需要继续高擎“上海精神”的旗帜。“上海精神”超越了文明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，掀开了国际关系史崭新的一页，成为上合组织发展历程中最醒目的底色。打造更加紧密的上合组织命运共同体，需要不断夯实上合组织合作基础。上合组织的初心是共谋稳定、共促发展，这也是上合组织始终不变的主题。继续凝聚团结互信的强大力量，筑牢和平安全的共同基础，打造共同发展繁荣的强劲引擎，拉紧人文交流合作的共同纽带，共同拓展国际合作的伙伴网络，建设上合组织命运共同体就会获得源源不断的动力。

今年正值上合组织成立18周年。在这个重要的时间节点上，比什凯克峰会将是上合组织发展的新起点，相信在各方的共同努力下，也将成为打造更加紧密的上合组织命运共同体进程中一座新的里程碑。

《 人民日报 》（ 2019年06月14日 05 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)