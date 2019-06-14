中国去年继续成为第二大外资流入国

据新华社日内瓦6月12日电 （记者凌馨）总部位于日内瓦的联合国贸易和发展会议（贸发会议）12日发布的年度报告显示，2018年全球外国直接投资（FDI）连续第三年下滑，但中国吸引外资总量逆势上涨，继续成为全球第二大外资流入国。
当天发布的《2019年世界投资报告》说，受美国税改政策以及部分经济体加强外资项目审查的影响，去年全球外国直接投资总额为1.3万亿美元，较2017年减少13%，连续第三年出现下滑。
贸发会议秘书长穆希萨·基图伊表示：“外国直接投资继续困在危机后的低点。这对国际社会应对贫困和气候危机等迫在眉睫的全球挑战来说，不是个好兆头。”具体来看，2018年流入发达经济体的FDI总额减少27%，降至2004年来最低。其中，美国税改导致美国跨国公司海外资本回流美国，致使去年欧洲吸引外资总量减半；而受“脱欧”影响，英国外资流入也大幅减少了36%；另外，美国FDI流入量也缩水9％至2520亿美元，但美国仍是全球最大外资流入国。
报告显示，2018年中国FDI流入量增长近4%，达约1390亿美元，继续成为全球第二大外资流入国。贸发会议投资和企业司司长詹晓宁表示，中国投资环境的进一步开放和便利化，是中国保持对外资吸引力的主要原因。
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