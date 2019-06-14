新华社北京6月13日电 题：美逆流而动殃及世界经济 多边主义终将胜利——专家学者评析中美经贸摩擦走向

新华社记者安蓓、刘红霞

近期，美方一些政客升级经贸摩擦，对中国极限施压。清华大学中国经济思想与实践研究院13日举办的“中美经贸关系研讨会”上，与会专家学者认为，美方以极不负责任的态度，逆全球化潮流而动，给全球价值链、产业链和创新体系投下阴影。一个自强、开放、合作的中国，将在多边主义的时代大势中获得持久发展。

美政客挑起经贸摩擦 全球价值链遭殃

打着“美国优先”旗号，不顾各方反对，美方一些政客肆意挑起并升级经贸摩擦，不仅对部分经济体“点射”，还对地区乃至全球规则体系“扫射”。

清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵直言，美方政客“犯了两个病”，一个是“眼红病”，一个是“健忘病”。

这一观点在与会专家学者中形成共鸣。几位学者都提到，上世纪30年代，美国出台被称为“20世纪美国最愚蠢法案”的《斯穆特－霍利关税法》，大幅提高进口关税，引发全球贸易混乱，失业人数大幅增长，加剧经济大萧条。

“如今，美方一些政客选择遗忘，拿中美经贸关系开刀，实际上是对全球生产价值链开刀，其后果可能比当年的法案更严重。”李稻葵说。

四处挑起经贸争端外，美方肆意“退群”，甚至破坏建立在各方共识基础上的多边贸易体制。清华大学经济管理学院院长白重恩以世界贸易组织为例，指出美方政客肆意破坏贸易争端解决机制，致使机制面临瘫痪。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说，中方遇到问题通常是主动反思和推进改革开放，而美方在自身出现问题时往往要归咎他国，把自己的问题“外包”。

在清华大学国家金融研究院国际金融与经济研究中心主任鞠建东看来，美方对中国挑起经贸摩擦最严重的后果之一是可能导致全球价值链断裂，这对世界经济造成的影响或将比2008年国际金融危机还严重。

“全球创新体系你中有我、我中有你，中美在高科技领域有很强的互补性。”清华大学苏世民书院院长薛澜说，如果两国能加强合作，解决人类共同面临的气候变化、人类健康等重大问题，对全世界都是莫大福祉。反之，如果中美两国在科技领域陷入对抗封锁，对全世界人民来讲都是灾难。

“中国有信心，多边主义一定会胜利”

“美方误判形势，认为只要一声号令，其他国家都会追随。”阮宗泽说，事实上，绝大多数国家都不愿看到中美关系恶化。今天美方对中国反复无常、极限施压，明天就可能把矛头对准其他国家；更何况美方单边主义和保护主义做法，违背全球化潮流，站在历史错误的一边，不符合各国利益。

白重恩分析说，美国的贸易逆差由两方面因素决定，一是美国高消费、低储蓄的经济结构，二是美元特殊地位。美国总体上从多边贸易体系中获益，但其国内政策未能解决好收入分配不均的矛盾。美国一些人妄图把责任转嫁给其他国家，是要缓解执政压力。

他指出，当前国际经济格局中，最主要的矛盾是单极单边主义和多边主义的矛盾。抓住这个主要矛盾，中国可以争取建立最大的朋友圈，因为这与大多数国家的核心利益和关切一致，即使美国内部也有很多支持的声音。“我们有信心，多边主义最终一定会胜利。”

在清华大学国情研究院副院长鄢一龙看来，美国的单边主义实质上是美国优先战略，失道寡助；中国提倡构建人类命运共同体，符合大多数国家的利益，得道多助。

“合作应该是中美唯一选择。中美建交以来，两国贸易井喷式增长，中美关系的实质是互利共赢，并不存在谁吃亏的问题。美国一部分力量试图把中美切割开，违背历史潮流，也违背中美人民的利益。”阮宗泽强调，当前更要重视加强中美之间的民间交流，特别是青年人之间的交流。

“面对美国压力，中国是讲原则的。我们不愿打贸易战，但如果贸易战强加给中国，中国必须作出反击。中美历史上曾经有过博弈、较量的阶段，那时中国牢牢守住底线，更何况今天的中国。”阮宗泽说。

“做好自己的事，时间和未来将继续是中国最好的朋友”

“中美经贸摩擦持续到现在，已经不仅仅是贸易问题，甚至不仅仅是经济问题。”中国人民大学副校长吴晓求说，中美经贸摩擦的本质是美国对中国的战略遏制，对此要有充分的心理准备。中国是全世界产业链条最完整的国家，奉劝美方千万不要低估中国的经济结构和市场规模的韧性。

“中国就是中国。美方一些政客想要复制对付其他国家的办法来对付中国，注定会失败。”阮宗泽说，新中国成立70年特别是改革开放40多年的历程证明，中国所走的道路是正确的，这条道路我们一定要坚持走下去。

清华大学社科学院党委书记刘涛雄说，迎接第四次工业革命，中国已经做好准备。我们自身决不能因为外部扰动而打乱发展的节奏。

“过去一年多来，我们看到美方表现出极端的零和思维、任性的单边主义，展现出的是一个缺乏信誉的谈判者，肆意把经贸关系政治化。”清华大学社科学院中美关系研究中心主任陈琪说，如何应对？一个自强、开放、合作的中国，将为自身赢得更大发展空间。

华夏新供给经济学研究院首席经济学家贾康说，跨越中等收入陷阱、穿越“历史三峡”，要把眼光放在中长期，抓住不确定性中的确定性，变压力为动力，变被动为主动，坚定不移深化改革、扩大开放。“中国的现代化蓄势已久，齐发并进。只要我们做好自己的事，时间和未来将继续是中国最好的朋友。”

(责编：曹昆)