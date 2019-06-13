习近平会见印度总理莫迪

新华社比什凯克6月13日电（记者刘畅 蒋国鹏）国家主席习近平13日在比什凯克会见印度总理莫迪。

习近平再次祝贺莫迪连任印度总理。习近平指出，中印是世界上仅有的两个10亿人口级别的新兴市场国家，都处在快速发展的重要阶段。中印两国携手合作，不仅能助力彼此发展，而且将为亚洲乃至世界和平、稳定、繁荣贡献力量。我同总理先生去年在武汉举行会晤，引领中印关系进入新阶段。中方愿同印方一道努力，持续推进中印更加紧密的发展伙伴关系。

习近平强调，双方要坚持中印互为发展机遇、互不构成威胁的基本判断，坚持深化互信、聚焦合作、妥处分歧，使中印关系成为促进两国发展的更大正资产、正能量。要不断拓展合作渠道，开展投资、产能、旅游等方面合作，做大共同利益蛋糕，共同推动区域互联互通，包括孟中印缅经济走廊建设，更好实现合作发展、共同发展。要用好边界问题特别代表会晤等机制，加强信任措施建设，保持两国边境地区的稳定。作为发展中国家和新兴市场经济体的重要代表，中印双方要共同维护自由贸易和多边主义，维护发展中国家正当发展权利。

莫迪表示，感谢习近平主席再次祝贺我连任印度总理。去年我同习主席在武汉的会晤非常成功，推动印中关系得到新的发展。印方愿同中方密切高层交往，加强战略沟通，在广泛领域推进双边关系，拓展两国合作新领域，妥善处理好两国间分歧。印中双方要共同规划好明年两国建交70周年纪念活动，增进两国人文交流。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加会见。

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