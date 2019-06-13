阿富汗安全部队开展清剿行动 击毙19名塔利班武装分子

新华社喀布尔6月13日电（记者陈鑫 邹德路）阿富汗军方13日发表声明说，阿安全部队12日起在北部塔哈尔省哈贾加尔地区开展清剿行动，至少击毙19名塔利班武装分子，另有十几名武装分子受伤。

声明说，塔利班武装分子上周末对哈贾加尔地区发动大规模进攻，占领了该地区部分区域，并烧毁多栋政府机构大楼。为驱逐这些武装分子并恢复当地秩序，阿安全部队自12日起发起大规模反击。清剿行动将持续至这一地区不再有塔利班武装分子为止。

阿富汗塔利班尚未对此发表评论。

近年来，塔哈尔省安全局势日趋恶化，包括哈贾加尔在内的多个地区遭到塔利班武装人员不同程度渗透，各类袭击事件时有发生。

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