阿富汗安全部队开展清剿行动 击毙19名塔利班武装分子

新华社喀布尔6月13日电（记者陈鑫 邹德路）阿富汗军方13日发表声明说，阿安全部队12日起在北部塔哈尔省哈贾加尔地区开展清剿行动，至少击毙19名塔利班武装分子，另有十几名武装分子受伤。
声明说，塔利班武装分子上周末对哈贾加尔地区发动大规模进攻，占领了该地区部分区域，并烧毁多栋政府机构大楼。为驱逐这些武装分子并恢复当地秩序，阿安全部队自12日起发起大规模反击。清剿行动将持续至这一地区不再有塔利班武装分子为止。
阿富汗塔利班尚未对此发表评论。
近年来，塔哈尔省安全局势日趋恶化，包括哈贾加尔在内的多个地区遭到塔利班武装人员不同程度渗透，各类袭击事件时有发生。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】