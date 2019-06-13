中国赴黎巴嫩维和部队开展医疗巡诊

新华社贝鲁特6月13日电（彭希 李明桂）中国第十八批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队12日到黎巴嫩南部一处村庄医疗点巡诊，展开本批工兵分队部署至任务区后的首次人道主义援助。
由该分队中16人组成的医疗小分队当日乘车来到曼苏里村医疗点，这是中国赴黎维和建筑工兵分队长期帮扶的一处医疗点。曼苏里村地处偏远，医疗条件落后，村民就医困难。
二十多平方米的医疗室里，医疗小分队准备了担架、病床和必备药品。近三个小时的接诊中，来求医的人络绎不绝，医疗小分队成员几乎一刻未停。
曼苏里村村长哈迪对中国维和官兵表示衷心感谢，他说：“今天是我们最开心的一天，中国军人来到这里为曼苏里的村民看病，给我们提供了很大的帮助，感谢你们的付出。”
中国第十八批赴黎维和建筑工兵分队于上月底部署至黎巴嫩任务区，主要负责“蓝线”栽桩、工程建设和人道救援等任务。
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