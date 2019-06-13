上合青岛峰会一周年：山东对成员国进出口增长30.9%

新华社济南6月13日电（记者魏圣曜）青岛海关关员杜朝蓬和同事13日对一批集装箱核验封志后，这批集装箱乘坐胶黄小班列从青岛黄岛口岸运抵青岛多式联运海关监管中心。随后，海关关员在通关系统中对集装箱放行，企业当天就拿到了加盖海关印章的铁路运单、转关申报单。

“这批集装箱满载机械配件、棕榈油等货物，马上将乘坐中亚班列驶离青岛，预计10多天后抵达中亚国家哈萨克斯坦。”杜朝蓬说，最近一年来，青岛海关持续推动与上合组织成员国间的通关便利，山东与上合组织成员国进出口贸易快速增长。

根据青岛海关13日发布的最新统计数据，2018年6月至2019年5月，山东对上合组织成员国进出口总值1560.5亿元，同比增长30.9%。其中，山东对俄罗斯、印度贸易位居上合成员国中的前2位，进出口值分别为992.5亿元、383.7亿元，同比分别增长33.4%和26.9%；对吉尔吉斯斯坦进出口值4.4亿元，同比增长24.7%；对塔吉克斯坦进出口值2.8亿元，同比增长23.8%。

最新统计显示，山东对上合组织成员国主要出口商品为机电产品、汽车零配件、纺织服装、钢材、农产品等，从上合组织成员国进口商品主要为原油、农产品、食品、消费品等。

据青岛海关介绍，青岛多式联运海关监管中心是全国首个沿海地区的多式联运海关监管中心，平均每天约有60个标准集装箱的货物接受海关监管核验，这些货物有青岛本地及周边省、市的商品，也有来自东南亚、日韩国家的机械设备等产品，可在监管中心搭乘中欧、中亚、中蒙、东盟等6条国际班列。

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